На Ставрополье 30 декабря выявили районы, где больше всего зараженных коронавирусом

На сегодняшний день на Ставрополье 1 миллион 196 тысяч человек вакцинировались от коронавируса Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

На Ставрополье за сутки диагноз коронавирусная инфекция подтвердился у 255 человек. Число зараженных в регионе достигло 125492. Об этом сообщил на своей странице в Инстаграм губернатор Ставрополья.

За вчерашний день от коронавируса скончалось 20 пациентов, у которых болезнь протекала в тяжелой форме. Число зараженных в крае достигло 6059.

«КП-Ставрополь» приводит список регионов, где больше всего зараженных коронавирусом. Антилидером стал Ставрополь, там за сутки заболело 70 человек. Число зараженных в краевой столице достигло 25274.

В Нефтекумском округе заболело 47 человек, в Советском округе – 22, в Георгиевском городском округе -20, в Кисловодске – 18.

Есть территории, где за сутки не выявили ни одного случая заражения: Александровский, Андроповский, Благодарненский, Буденновский районы, а также Грачевский, Новоселицкий Предгорный, Степновский, Труновский, Туркменский районы и округа. А также города Лермонтов, Пятигорск, Железноводск и Ессентуки.

На сегодняшний день на Ставрополье 1 миллион 196 тысяч человек вакцинировались от коронавируса, из которых 988 тысяч человек привились обоими компонентами.

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