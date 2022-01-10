Северный Кавказ
ФотоВидеоПолитикаCovid-19 в СтаврополеОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Северный Кавказ
ФотоВидеоПолитикаCovid-19 в СтаврополеОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Северный Кавказ
+2°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия10 января 2022 11:42

В Дагестане две 17-летние девушки разбили угнанную машину

Отдых в сауне со взрослыми мужчинами закончился уголовным разбирательством
Елена БЕРГ
Елена БЕРГ
КомментироватьОставить комментарий(0)
Сотрудники ДПС доставили несовершеннолетних угоншиц в отдел полиции.

Сотрудники ДПС доставили несовершеннолетних угоншиц в отдел полиции.

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Инцидент произошел в последний день длинных новогодних каникул в дагестанском Каспийске.

Две несовершеннолетние девушки ночью отдыхали в сауне с двумя мужчинами. Ближе к трем часам утра мужчины уснули, а 17-летние дамы воспользовались моментом, взяли ключи от машины и уехали из сауны на Kia Ceed одного из уснувших мужчин.

Ночные покатушки на чужой иномарке ожидаемо закончились неприятностями. Угонщица не справилась с управлением и разбила машину во дворе одной из кофеен города. На пути авто сначала оказался высокий бордюр, затем дерево. Остановилась машина, врезавшись в бетонные полусферы, установленные во дворе кофейни. Девушки попытались скрыться с места происшествия, но позже были задержаны сотрудниками правопорядка.

Полицию об угоне иномарки оповестил проснувшийся к утру 30-летний владелец авто.

- Инспектором ДПС установлены и доставлены в отдел полиции две жительницы Махачкалы 17 лет, которые сознались в содеянном,- сообщили в пресс-службе МВД по Дагестану.

В ведомстве отметили, что собранный полицейскими материал передан по подследственности в СУ СК России по РД для принятия процессуального решения.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Начиналось так красиво: две девушки сорвались с качелей над Сулакским каньоном

Организаторов опасного аттракциона над двухкилометровой пропастью ждет проверка (подробнее).

ЧППроисшествия: ЧП