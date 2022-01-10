В Дагестане две 17-летние девушки разбили угнанную машину

Сотрудники ДПС доставили несовершеннолетних угоншиц в отдел полиции. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Инцидент произошел в последний день длинных новогодних каникул в дагестанском Каспийске.

Две несовершеннолетние девушки ночью отдыхали в сауне с двумя мужчинами. Ближе к трем часам утра мужчины уснули, а 17-летние дамы воспользовались моментом, взяли ключи от машины и уехали из сауны на Kia Ceed одного из уснувших мужчин.

Ночные покатушки на чужой иномарке ожидаемо закончились неприятностями. Угонщица не справилась с управлением и разбила машину во дворе одной из кофеен города. На пути авто сначала оказался высокий бордюр, затем дерево. Остановилась машина, врезавшись в бетонные полусферы, установленные во дворе кофейни. Девушки попытались скрыться с места происшествия, но позже были задержаны сотрудниками правопорядка.

Полицию об угоне иномарки оповестил проснувшийся к утру 30-летний владелец авто.

- Инспектором ДПС установлены и доставлены в отдел полиции две жительницы Махачкалы 17 лет, которые сознались в содеянном,- сообщили в пресс-службе МВД по Дагестану.

В ведомстве отметили, что собранный полицейскими материал передан по подследственности в СУ СК России по РД для принятия процессуального решения.

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