Начиналось так красиво: две девушки сорвались с качелей над Сулакским каньоном

Забавы над пропастью могли завершиться трагедией. Фото: стоп-кадр видео.

В Дагестане на глазах многочисленных туристов и местных жителей едва не произошла трагедия. Две отважные девушки решили покататься на качелях, установленных на краю двухкилометровой пропасти в Сулакоском каньоне и не смогли удержаться. То, как девчонок на качелях лихо раскачивает молодой человек, снимали на видео несколько человек, которые находились рядом. Юные дамы не были пристегнуты ремнями безопасности и в какой-то момент не удержались и рухнули вниз. Ролик с падением быстро разлетелся по социальным сетям.

Как удалось выяснить сайту stav.kp.ru, обошлось без серьезных травм.

- Девушки отделались легким испугом и царапинами, серьезных травм ни одна из них не получила, - рассказал «КП - Северный Кавказ» собственный источник в правоохранительных органах.

Спасло их то, что внизу расположена площадка с настилом, куда они и приземлились. Страшно подумать, чем бы закончилась эта история, если бы они соскользнули в тот момент, когда качели были на максимальной высоте.

Тем временем, на место ЧП уже выехали сотрудники полиции для выяснения всех обстоятельств инцидента.

- По данному факту проводится проверка. На место происшествия выехал участковый, - сообщили «КП-Северный Кавказ» в пресс-службе МВД по Республике Дагестан.

По кадрам, снятым на видео, не ясно, оборудованы ли качели ремнями безопасности. Но, так или иначе, организаторов опасного аттракциона ждет разбирательство и, возможно, привлечение к ответственности.

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