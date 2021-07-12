В Дагестане две девушки сорвались с качелей в пропасть

В социальных сетях появилось видео с опасного аттракциона на краю обрыва где-то в горах. Над пропастью располагаются двухместные качели, на которых можно почувствовать полет над пропастью. Две девушки катались на качелях, попытались затормозить и сорвались с обрыва.

Конечно, на качелях предусмотрены ремни безопасности, однако девушки были не пристегнуты. Они веселок парили над обрывом, когда одна из них попыталась ногами затормозить, но инерция пересилила: дагестанки упали с обрыва.

К счастью, все обошлось. каким-то чудом они не получили незначительные ушибы и остались живы. На место инцидента приехала полиция, скорее всего будет проведена проверка.

Отметим, что такие качели рассчитаны на спокойное раскачивание, а на видео мужчина толкал их со всей силы.