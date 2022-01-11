На Ставрополье началась запись детей на прививку от коронавируса

В регионе готовятся к прививочной кампании против Covid-19 среди школьников. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В школах Ставрополья с родителей начали собирать добровольное согласие на прививку детей от коронавирусной инфекции.

- Детям выдаются бланки на добровольное согласие на вакцинацию, которые должны заполнить родители. Затем по этим спискам минздрав региона будет обеспечивать каждую школу вакциной, - уточнили «КП» в одной из школ Ставрополя. - Прививка не является обязательной, и у нас уже достаточно много родителей отказались от нее.

Напомним, вакцина от коронавируса для подростков 12-17 лет «Спутник М» («Гам-КОВИД-Вак-М») зарегистрирована в Минздраве России 24 ноября 2021 года. Точные даты начала прививочной кампании для подростков на Ставрополье пока не называются.

Как сообщил источник «КП», работающий в системе здравоохранения края, ориентировочно первая партия «Спутника-М» поступит в регион в конце января, а уже в первых числах февраля будет доступна для детей. Вакцинация будет проводиться централизовано в образовательных учреждениях.

По словам главврача московской горбольницы № 52 Марьяны Лысенко, ее клинические испытания идут «благополучно».

Вирусологи считают вакцинацию школьников необходимой.

- Дети - самый вакцинированный контингент среди населения, - говорит Владислав Жемчугов, доктор медицинских наук, врач-иммунолог, вирусолог. - Все мы с детства получаем те или иные вакцины согласно прививочному календарю. Вакцина от коронавируса по большому счету ничем не отличается от других вакцин. Она успешно прошла испытания как среди взрослого, так и среди детского населения и была одобрена медицинским сообществом.

По словам Жемчугова, у детей отличный иммунный отклик, а значит, «Спутник-М» позволит создать дополнительную защиту и избежать тяжелого течения заболевания среди детей.

- Во время пандемии нужно прививать все население, - говорит Владислав Евгеньевич. - Нужна планетарная иммунная прослойка. Если мы оставим вирусу такую брешь, как неиммунные подростки, то будут болеть и они. Чем больше будут болеть, тем больше вероятность возникновения тяжелого течения заболевания. Также надо понимать, что у вируса есть возможность мутации и приобретения новых свойств. Самое опасное - уклонение от вакцинного иммунитета. Отказываясь от вакцинации, мы даем вирусу простор для перегруппировки сил.

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