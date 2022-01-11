Северный Кавказ
ФотоВидеоПолитикаCovid-19 в СтаврополеОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Северный Кавказ
ФотоВидеоПолитикаCovid-19 в СтаврополеОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Северный Кавказ
+5°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество11 января 2022 9:02

На Ставрополье 11 января выявили районы, где больше всего зараженных коронавирусом

Число умерших в крае достигло 6238
Ася АСРЯН
Ася АСРЯН
КомментироватьОставить комментарий(0)
На сегодняшний день первым компонентом вакцинировались почти 1 миллион 214 тысяч человек

На сегодняшний день первым компонентом вакцинировались почти 1 миллион 214 тысяч человек

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

На Ставрополье за прошедший день от коронавируса скончалось 10 человек, у которых болезнь проходила в тяжелой форме. Число зараженных в крае достигло 6238. Об этом сообщил глава региона на своей странице в Инстаграм.

«КП-Северный Кавказ» приводит список районов, где больше всего зараженных коронавирусом. Антилидером стал краевой центр.

Так, в Ставрополе за сутки заболело 60 человек. В Георгиевском округе заболел 21 человек, в Кочубеевском районе – 19, в Кисловодске – 16, в Ессентуках – 15, в Благодарненском районе – 13, в Железноводске – 10.

Также есть территории, где не выявлено ни одного случая заражения: Арзгирский район, Буденовский, Красногвардейский, Левокумский, Нефтекумский, Новоалександровский, Степновский, Шпаковский районы и округа и город Лермонтов.

Тем временем на сегодняшний день первым компонентом вакцинировались почти 1 миллион 214 тысяч человек. Полностью завершили курс иммунизации 1 миллион 4 тысячи наших земляков.

Общество: ПОРТРЕТ ЯВЛЕНИЯКоронавирус на Северном Кавказе 2021: последние новости