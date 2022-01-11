"Ты хочешь, чтобы я продался": "Чеченский Халк" предложил 3 млн рублей тиктокеру Ивану Золо за первый в жизни глоток "Кока-Колы"

Фрагмент интервью

Блогер Асхаб Тамаев, более известный в сети как "Чеченский Халк", взял интервью у звезды TikTok Ивана Золо. Разговор проходил в нескольких локациях. Одной из них традиционно стал спортивный зал, где Тамаев проверил физическую форму своего собеседника.

Но интервью запомнилось другим. Иван Золо ранее признавался, что ни разу не пил "Кока-Колу" из-за убеждения родителей, что напиток вреден. Тамаев решил спровоцировать тиктокера нарушить запрет старших. И был готов ради этого серьезно раскошелиться.

Сначала казалось, что Иван выпьет "Колу" бесплатно. Как он сам говорил, ему хочется понять, вкусно ли это. Парень открыл бутылку, понюхал содержимое и брезгливо отдал. Тиктокер наотрез отказался пить. Тогда "Чеченский Халк" достал первую пачку с пятитысячными купюрами. Это были 500 тысяч рублей!

- Ты хочешь, чтобы я продался тебе, да? Я, конечно, понимаю, что на эти деньги я могу отдохнуть. Но мне кажется, [из-за этих денег] я зажрусь, - аргументировал свой отказ Иван.

Тогда Тамаев добавил еще полмиллиона и потребовал решить вопрос сейчас. А когда не получил согласия - докинул еще 500 тысяч рублей, дразня тем, что за 1,5 млн рублей можно купить хорошую поддержанную иномарку или тысячу дешевых кроссовок. И парень чуть не согласился. Он выдвинул ответное условие: видео, как он пьет "Колу", выложат в сториз и не станут вставлять этот фрагмент в интервью на YouTube.

Фрагмент интервью

"Чеченский Халк" отказался от таких требований и увеличил сумму до 3 млн рублей. Но и за эти деньги парень не стал пить "Кока-Колу".

- Я в последний раз говорю. Я не нарушаю своих принципов и не буду пить даже за 10 млн рублей.

Иван Золо - блогер из Москвы, ставший популярным в TikTok после прямых эфиров с "Некоглаем" и "Эвелоном". Из-за образа, над которым смеются в сети, получил прозвище "Легенда TikTok". Постоянная аудитория блогера в соцсети - более 2,7 млн аккаунтов. Каждый ролик парня набирает больше 2 млн просмотров, а за все время ему поставили более 78 млн лайков.

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