“Чеченский Халк” подарил кинувшему таксиста дагестанцу Мураду машину за 8 миллионов

Инстаграм Асхаба Тамаева

На ютуб-канале известного чеченского блогера Асхаба Тамаева вышел новый ролик. Одним из главных героев выпуска стал дагестанец Мурад, известный своей скандальной поездкой на такси, во время которой он "кинул" водителя, не заплатив ему ни копейки. О том, кто такой Мурад, “КП - Северный Кавказ” уже писала ранее.

Мурад (настоящее имя — Исрапил Рамазанов) приехал на съемки нового ролика “чеченского Халка”, в котором должен был целый день развозить пассажиров на люксовой машине BMW-X5 совершенно бесплатно. На тот момент он еще не знал, что перед началом поездки Асхаб Тамаев подарит ему этот авто, поэтому не соглашался участвовать в съемке ролика за 100 тысяч рублей вместо оговоренных заранее 300.

Когда Мурада все же уговорили учувствовать в съемке, между блогерами произошел интересный разговор, после которого Мурад охотно согласился поработать таксистом.

— Брат, ты же машину хотел? И мы с командой, подписчиками решили, что тебе эту машину покупаем. Она твоя уже, — утверждал блогер.

— Даришь что ли? — переспрашивал несколько раз Мурад.

— Серьезно тебе говорю!

Блогер с удовольствием сел за руль иномарки и поехал в Москву развозить пассажиров. На протяжении всего ролика Мурад предлагал пассажирам проехать бесплатно. Некоторые из попутчиков узнавали дагестанца из мемов и даже давали оценку бесчестному поступку блогера.

К концу поездки блогер свою вину все же признал и согласился с Тамаевым, что он действительно кинул таксиста на деньги и был неправ.

Но не все подписчики “чеченского Халка” остались солидарны с его широким жестом и посчитали, что такой подарок Мурад получил незаслуженно.

-Ты ему машину купил за 8 миллионов, а он даже не радовался! - написал один из подписчиков.

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