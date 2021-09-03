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В сети становится популярным история про дагестанца, обманувшего блогера Вадима Иванова. Как это было и кто такой Мурад из мема про такси - рассказываем в материале "КП".

Поездка не предвещала ничего плохого. Компания дагестанцев села в такси к Вадиму, парень на переднем сидении был вполне доброжелательным - поздоровался, представился и поддержал добрую атмосферу. А потом и включил свою музыку - своеобразную, нетипичную.

- Давай в Махачкалу [поедем]? Я серьезно! Сколько до Махачкалы? - вопрошал Мурад под воровской мотив. Вадим лишь нервно улыбался.

Запомнился дагестанец из мема про такси забавными гримасами, вскриками (как правило, матерными), искренними замечаниями ("Ай, губу прикусил, жи есть"). И розовым телефоном.

- Ты чего так смотришь? Жи есть, хороший телефон! Неделями держит зарядку.

Но неладное таксист почувствовал, когда ему по приезде не стали платить. Попросили подождать пару минут, чтобы сходить за деньгами. Иванов отказался от такого расклада и потребовал, чтобы один из них остался. Им оказался тот самый Мурад.

- Да я никогда трудягу не обману. [Плохим человеком] буду! Никто из моих пацанов так не делает. Мы уважаем труд таксистов, не позволяем себе такое, - заговаривал таксиста пассажир.

Но после долгого ожидания Иванов смирился и отпустил Мурада, отдав ему номер своего телефона. Однако никто деньги не перевел - ни через час, ни через два, ни через неделю. Полное видео - по ссылке.

Мурад сразу стала мемом. Фразы дагестанца, который кинул таксиста, понравились пользователям сети. И теперь они превратились в крылатые выражения. Личность дагестанца обросла мифами: говорят, он нигде не работает и до сих пор живет в Москве - что подтверждают ролики случайных пользователей, которые видели его на улице - все в том же сером свитере.

Сам Мурад открыто не сидит в соцсетях, потому своей случайной славой не пользуется. А вот таксисту Иванову инцидент принес более 6 млн просмотров на YouTube и утешительные бонусы от сервиса. Вместо 430 рублей, которые он бы получил от дагестанцев, блогер заработал больше 4 тысяч за счет бесплатного времени.

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