Ставропольский краевой клинический консультативно-диагностический центр стал победителем Всероссийского конкурса

АНМО «СКККДЦ» оснащен самым современным оборудованием.

Ставропольский краевой клинический консультативно-диагностический центр (АНМО «СКККДЦ») был основан в 1989 году. С первого дня его возглавляет доктор медицинских наук, профессор, академик Российской академии естественных наук, заслуженный врач Российской Федерации, почетный президент Диагностической медицинской ассоциации («ДиаМА») Геннадий Хайт.

В честь победы АНМО «СКККДЦ» во всероссийском конкурсе «Лучший проект государственно-частного взаимодействия в здравоохранения» мы поговорили с Геннадием Яковлевичем и врачами консультативно-диагностического центра о том, какие тренды в развитии медицины являются ключевыми в настоящее время.

ТЕХНОЛОГИИ В ПОМОЩЬ

Геннадий Хайт рассказывает:

- Тогда, в 1989 году, у нас была одна главная цель - создать консультативно-диагностический центр, в котором пациенты получали бы современную помощь. Время идет, медицина развивается, поэтому эта цель остается актуальной и сегодня, спустя тридцать лет. Нам нельзя стоять на месте, нужно все время совершенствоваться!

Геннадий Хайт

Интересная деталь: еще на заре создания консультативно-диагностических центров Геннадий Хайт убеждал своих коллег в том, что будущее медицины - за компьютерными технологиями, которые впоследствии переросли в создание искусственного интеллекта. Многие врачи, в том числе из самых передовых московских клиник, были настроены скептично, но время расставило все по своим местам: профессор оказался прав. И сейчас искусственный интеллект активно помогает медикам. Один из примеров - расшифровка исследований, выполненных на компьютерных томографах (что вдвойне актуально в связи с коронавирусом!).

- Алгоритм довольно прост, - начинает объяснять заведующий отделением лучевой диагностики АНМО «СКККДЦ» Валерий Епанов. - Допустим, мы делаем КТ легких, и результаты тут же отправляются на специальный сервер. Искусственный интеллект обрабатывает их, и уже через 5 - 7 минут мы получаем обратную реакцию. Компьютер не упустит самые мельчайшие подробности, например, максимально точно высчитает процент поражения легких. А затем уже доктор смотрит этот результат и выносит свой вердикт. Окончательное слово, конечно, остается за человеком.

- Искусственный интеллект в медицине не заменяет врача, а помогает ему, - подключается к разговору заместитель главного врача АНМО «СКККДЦ» по организационно-методической работе Марина Ермолова. - Смысл в том, чтобы ускорить рутинные процессы. КТ легких - лишь один из примеров. Есть ведь еще такие заболевания, как искривление позвоночника или плоскостопие, и компьютер может помочь диагностировать и их. Я уж не буду рассказывать про автоматические анализаторы, тысячекратно ускоряющие лабораторные исследования.

А в этом году в Ставропольском краевом клиническом консультативно-диагностическом центре начали использовать голосовой ввод данных. Например, он полезен при проведении ультразвуковых исследований. Если раньше наблюдения специалиста фиксировали медсестры, то теперь в качестве «стенографистов» выступают голосовые помощники. Удобно? Очень!

УНИКАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

В АНМО «СКККДЦ» работает около 2 тысяч сотрудников. Одно из ключевых событий в их жизни произошло в 2018 году, когда был открыт новый корпус. Это суперсовременное здание, которое оснащено самой лучшей техникой. На седьмом этаже находится отделение вспомогательных репродуктивных технологий, на шестом - эндоскопическое отделение и отделение функциональной диагностики, пятый и четвертый отведены под консультативно-диагностическое отделение, в отдельном здании находятся лаборатории: бактериология, биохимия, цитоморфология… Врачи выполняют весь спектр исследований.

Одно из отделений хирургическое. И оно считается одним из самых уникальных.

- Главная особенность в том, что на одном отделении у нас сочетается сразу несколько специальностей: 40% пациентов - гинекологического профиля, еще 40% - урологического, и оставшиеся 20% - это общая хирургия, сосудистая хирургия, нейрохирургия, - говорит заведующий хирургическим отделением АНМО «СКККДЦ» Евгений Болгов. - У нас в приоритете малоинвазивные методы лечения, в том числе лапароскопия. Да, это более сложные и дорогие инструменты, зато восстановление проходит гораздо быстрее. После некоторых операций отпускаем пациентов домой в считанные часы. А вообще - будущее за роботической хирургией. Я уверен, что ее доступность начнет повышаться в самое ближайшее время.

В консультативно-диагностическом центре работает около 2 тысяч человек.

В этом же корпусе находится реабилитационное отделение. Здесь пациентам помогают приходить в нормальное состояние после самых разных недугов. Трудно ли догадаться, что в последнее время особой популярностью пользуется реабилитация после COVID-19?

- Одно из самых востребованных направлений - это водолечение: йодобромные, жемчужные, скипидарные и другие ванны, - отмечает заведующая реабилитационным отделением АНМО «СКККДЦ» Ольга Голоскокова. - Как известно, коронавирус влияет и на психику. Между тем, основная цель всего водолечения - это восстановление нервной системы.

Экскурсия по новому корпусу продолжается. Многое оборудование, которое находится здесь, является эксклюзивным не только для Ставропольского края, но и для всей страны. Например, это лазерная установка (производство - США и Израиль), которая работает с тканями и может разрушать камни. Во всей России их не больше 50. Причем две такие установки есть именно у АНМО «СКККДЦ».

- Все наше оборудование загружено по максимуму и функционирует, что называется, от заката до рассвета, - констатирует заместитель главного врача АНМО «СКККДЦ» Елена Бакулина. - А главное - у нас есть специалисты, которые умеют на нем работать. Ни одна единица техники в нашем консультативно-диагностическом центре не простаивает.

ПЛАН: ПОБЕДИТЬ КОРОНАВИРУС

Конечно, серьезным испытанием стала пандемия COVID-19.

- Коронавирус круто изменил уклад всей нашей жизни. И одному богу известно, сколько еще продлится пандемия, - рассуждает Геннадий Хайт. - Звучат разные мнения, но, по сути, никакого материала на руках у специалистов по-прежнему нет. Ведь пролить свет на ситуацию с эпидемией, могут только длительные наблюдения, а они к этому дню пока что отсутствуют.

Новый корпус АНМО «СКККДЦ» был открыт в 2018 году.

Да и сам вирус имеет разные формы: сначала это был COVID-19, потом - «дельта», теперь вот «омикрон», напоминает главный врач Ставропольского краевого клинического консультативно-диагностического центра.

- Причем у каждого свой жизненный цикл, мутации, контагиозность, агрессивность… Довольно трудно сказать, на каком мы этапе пути. Но цель победить пандемию, безусловно, есть, и это наша главная мечта в новом году. Будем стремиться, - резюмирует профессор Геннадий Хайт.

КОНКРЕТНО

2 миллиона лабораторных и 700 тысяч инструментарных исследований ежегодно выполняет Ставропольский краевой клинический консультативно-диагностический центр.

«Безусловно, одним из ключевых событий последних лет стало открытие нашего нового корпуса. Мы шли к этому на протяжении 6 - 7 лет, и это была очень тяжелая работа. В начале пути казалось, что миссия невыполнима. Но нет. Мы выполнили эту миссию. Вообще, с нашим главным врачом Геннадием Яковлевичем Хайтом все миссии выполнимы. Он ставит задачи и всегда доводит дело до конца. По-другому никак».

*Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста