В Дагестане парень из мести за свое увольнение поджег магазин бытовой техники

Мотивом к преступлению послужила обида за увольнение его приятелем Фото: Иван МАКЕЕВ

В городе Хасавюрт Республики Дагестан 24-летний парень поджег торговое помещение по продаже бытовой техники. Этот магазин принадлежал 69-летней местной предпринимательнице.

Сумма ущерба составила 2 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба управления МВД России по Республике Дагестан.

Молодой злоумышленник признался, зачем поджег магазин. По его словам, мотивом к преступлению послужила обида за увольнение его приятелем, который сейчас арендует это здание.

- Я с ним работал пять лет. Он меня выгнал с работы, взял на мое место другого человека. А когда я туда пришел, этот человек мне сказал, мол, хозяин магазина передавал, чтобы меня там больше не видел, - признался подозреваемый.

Так, 24-летний житель Хасавюрта дождался глубокой ночи, надел на лицо маску, повернул камеру наружного видеонаблюдения в сторону, открыл дверь имевшимся ключом, облил помещение бензином и сбежал.

- По данному факту собран материал для принятия процессуального решения, - прокомментировали в пресс-службе республиканского ведомства.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Дагестане вандалы подожгли мусор и испортили древнюю Дербентскую стену

12 января в течение дня специалисты устранят последствия акта вандализма (Подробнее)