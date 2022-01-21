«Салам алейкум, Кавказ!»: танцор из Токио мечтает распространить кавказскую культуру в Японии

Тайга Нозаки мечтает побывать на Кавказе. Фото: официальная страница Тайги Нозаки в социальных сетях.

Танцор и блогер из Токио 19-летний Тайга Нозаки стал единственным танцором из Японии, которого пригласил в Дагестан ансамбль танца «Лезгинка». Об этом парень рассказал на своей странице в социальной сети.

- Я первый японский танцор, которого пригласил «Государственный академический заслуженный ансамбль танца Дагестана "ЛЕЗГИНКА"», - делится Тайга Нозаки.

Приглашение от директора государственного ансамбля Джамбулата Магомедова Тайга получил, прославившись в соцсетях своей увлеченностью культурой Северного Кавказа. Парень занимается танцами и за год по видео смог выучить лезгинку. Теперь Нозаки исполняет лезгинку не только в хореографическом зале, но и на улицах, и даже в ресторанах Токио. Сейчас танцор учит также грузинский и адыгский танцы.

Интерес к Кавказу Тайги Нозаки не ограничивается танцами. Он также изучает адыгский, осетинский и русский языки, собирает традиционные наряды народов Кавказа, дегустирует блюда кавказской кухни и знакомится с российским кинематографом. Один из любимых фильмов парня - «Кавказская пленница».

Японский джигит изучает кавказскую культуру и традиции. Фото: официальная страница Тайги Нозаки в социальных сетях.

Как признается японский джигит, в 2021 году из-за болезни он потерял работу. Именно тогда он увлекся культурой и традициями Кавказа. В соцсетях Нозаки рассказал, что хочет побывать на Кавказе, а главная его мечта - распространить кавказскую культуру в Японии.

- Хочу однажды поехать на Кавказ, чтобы изучить кавказские танцы у носителей этой культуры, - делится Тайга. - Моя мечта - распространить прекрасную культуру Кавказа в Японии!

Сделать мечты парня из Токио явью вызвался директор ансамбля «Лезгинка». Расходы танцора на дорогу готов взять на себя меценат. Сам Тайга хоть и рад приглашению, но с поездкой решил повременить до окончания пандемии.

- По состоянию здоровья и в связи с глобальной пандемией пройдет несколько лет, прежде чем я смогу поехать, но я хотел бы поблагодарить директора, г-на Джамбулат Магомедов, и всех членов ансамбля за прекрасное предложение, - заявил джигит Тайга на своей странице в социальной сети.

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