В Дагестане от утечки угарного газа пострадал двухлетний малыш и его отец, мама погибла

По предварительным данным, ЧП произошло из-за неисправности оборудования Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Дагестане в селе Бабаюрт от утечки угарного газа погибли две женщины, еще два человека оказались в больнице. Среди пострадавших - двухлетний малыш, он получил острое отравление, и его 26-летний отец. Пока причины утечки неизвестны.

Следственный комитет уже возбудил уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности. По предварительной информации, эпицентром стал газовый иранский камин. Возгорания не произошло, прокуратура начала проверку.

Специалисты установят обстоятельства произошедшего и найдут виновного.

Напомним, в ноябре 2021 года в Махачкале произошел взрыв бытового газа, который привел к обрушению здания. Четверо детей пострадали, их госпитализировали с серьезными травмами и ожогами. Один взрослый погиб. "КП-Северный Кавказ" поделилась фото с места событий.

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