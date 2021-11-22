Причиной взрыва двухэтажного дома в Махачкале стала утечка газа в системе отопления

Пострадали четверо детей, известно об одном погибшем. Фото: социальные сети

МЧС России по Дагестану сообщило, что причиной взрыва в жилом доме в Махачкале стала утечка бытового газа в системе отопления. В один момент кто-то мог просто зажечь спичку или щелкнуть выключателем, когда все взлетело на воздух.

Фото с места событий. Источник: очевидцы

По предварительным данным пострадали четыре ребенка, один взрослый погиб. Детей госпитализировали в больницу, один получил сильные ожоги. С родственниками пострадавших сразу начали работать психологи, периметр оцепили. Спасатели продолжают поиски людей под завалами.

На месте работают спасатели, медики, пожарные и полиция. Прокуратура уже начала проверку по данному инциденту, чтобы выяснить все обстоятельства взрыва и пожара, который последовал за ним.

На месте происшествия все еще ищут людей. Фото: очевидцы

Ранее "КП-Северный Кавказ" публиковала видео с места событий. Известно, что жилой дом находился на проспекте Амет-Хана Султана, почти в центре Махачкалы. Рядом находится банкетный зал и мечеть. Это небольшая двухэтажная постройка.

Специалисты обеспечили безопасность ближайших зданий, в которых живут и работают люди.

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