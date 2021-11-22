Взрыв в двухэтажном доме в Махачкале 22 ноября 2021: под завалами оказались люди

Взрыв произошел напротив крупного банкетного зала, рядом с мечетью. Фото: стоп-кадр видео с места событий

22 ноября 2021 года в Махачкале взорвался жилой дом, начался пожар. На место происшествия выехали спасатели, пожарные и медики. Четверо детей пострадали, их госпитализировали с серьезными травмами и ожогами. Один взрослый погиб.

Фото очевидцев

Параллельно тушат огонь, оцепляют территорию. Жилой дом находился на проспекте Амет-Хана Султана, почти в центре Махачкалы. Рядом находится банкетный зал и мечеть.

Причиной взрыва стала утечка бытового газа в системе отопления. Прокуратура организовала проверку, с родственниками пострадавших работают психологи.

Фото с места событий. Источник: очевидцы

Ранее "КП-Северный Кавказ" писала о другом бедствии в Ставропольском крае. Ураган обрушился на край, из-за которого пострадали жилые дома и машины. Ветер обламывал деревья, вырывал их с корнем.

Несколько сел оказались обесточены.

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