В Дагестане осудили многодетную мать за гибель малышей на пожаре

Суд назначил многодетной матери наказание в виде 1 года и 10 месяцев ограничения свободы со штрафом 20 тысяч рублей
Фото: Иван МАКЕЕВ
Трагедия произошла 25 мая 2021 года в дагестанском городе Избербаше. Там, в одной из квартир многоэтажного дома проживала мать и четверо ее детей. Как рассказал собственный источник «КП-Ставрополь», женщина воспитывала малышей одна.
Чтобы прокормить их, многодетная мать была вынуждена оставлять дочь и троих сыновей дома, а сама уходить за работу. Младшие дети в детский сад не ходили. По словам соседей, женщина не смогла их туда устроить. Нередко мать просила жильцов этой многоэтажки приглядывать за малышами, пока старшие были на уроках, а сама же она – уходила на работу.
Одна из соседок рассказала, что младшие часто скитались по двору голодные, когда оставались без мамы. Женщину несколько раз уже привлекали к административной ответственности за неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних.
Однако, она продолжая оставлять их дома одних, аргументируя, что без работы не сможет прокормить малышей и каждый месяц платить за аренду съемной квартиры.
Так, в один из майских дней она вновь оставила детей без присмотра, закрывала квартиру и уехала на работу. Детям стало скучно, пятилетний сын этой женщины нашел в квартире зажигалку и поджег матрас в детской комнате. Начался пожар.
Дети не смогли справиться с возгоранием и позвать кого-то на помощь.
Покинуть квартиру они также не могли, так как она была закрыта на ключ. В результате пожара 3-летняя девочка и 5-летний мальчик скончались на месте. Их 8-летний и 9-летний братья пытались выбраться через окно. Во время падения мальчики получили тяжелые травмы.
Против женщины возбудили несколько уголовных дел по статьям: «Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам», «Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности» и «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего». Об этом сообщает пресс-служба краевого управления Следственного комитета России.
На днях суд назначил многодетной матери наказание в виде 1 года и 10 месяцев ограничения свободы со штрафом 20 тысяч рублей.
Кроме того, СУ СК России по Республике Дагестан продолжается расследование уголовного дела по статье: «Халатность, повлекшая по неосторожности смерть двух или более лиц».
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