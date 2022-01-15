Из-за урагана в Ставрополе введен режим ЧС

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Уже больше суток бушует ураган в Ставропольском крае. Особенно сильно стихия обрушилась на Ставрополь, территории Шпаковского, Грачевского, Изобильненского и Ипатовского округов, где ветер вырывал из земли дорожные знаки и деревья, опрокидывал ГАЗели и срывал крыши. В Ставрополе сняли на видео, как ураган вырвал балкон в квартире многоэтажного дома! В субботу, 15 января по этому поводу записал видеообращение губернатор.

- Объезжаем, смотрим повреждения. Много деревьев упало, крышы раскрыты. Определяемся с ущербом. В городе (Ставрополе - прим. Ред.) введен режим ЧС, по краю - режим повышенной готовности. Стараемся как можно быстрее перекрыть кровли, в том числе жителям частных домов помочь, - рассказал Владимир Владимиров.

Всего, по оперативным данным главы региона, ураган повредил кровлю более чем на 20 домах и повалил больше ста деревьев. Кстати, Владимиров отметил, что ставрополец, который был в машине в тот момент, когда на нее упало дерево, после осмотра врачей уже дома. А что же касается перебоев с электричеством, то их устраняют. И почти половина отключенных объектов уже со светом.

- Погодная ситуация пока остается не самой простой. Западный ветер скоростью 16 метров в секунду с порывами до 24 метров в секунду, - добавил губернатор. - Следим за ситуацией и за прогнозами.

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