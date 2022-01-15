Сожитель няни зарезал полуторогодовалого ребенка и бросил в подъезде в Кисловодске

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ (убийство малолетнего) Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Утром 15 января 2022 года на лестничной клетке общежития в Кисловодске нашли тело ребенка возрастом 1,5 года. Как рассказали в пресс-службе следственного комитета Ставропольского края, было совершено убийство. Предполагаемым преступником стал ранее судимый 54-летний мужчина, которого задержали по горячим следам.

На месте преступления работают криминалисты

Как считают следователи, ножом малыша зарезал сожитель няни, которой семья ребенка доверила за ним присмотр. Убийство произошло дома у няни.

Мотив преступления пока остается неизвестным. Решается вопрос об избрании предполагаемому преступнику меры пресечения в виде заключения под стражу. Орудие убийства - нож, изъят для проведения экспертиз. В Кисловодск выехал руководитель краевого СКР Игорь Иванов, следователи и криминалисты аппарата.

- Для дальнейшего расследования руководитель управления поручил передать данное уголовное дело в первый отдел по расследованию особо важных дел следственного управления, - рассказали "КП-Северный Кавказ" в ведомстве.

Расследование дела взял под личный контроль и прокурор Ставрополья Александр Лоренц.