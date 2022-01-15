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Происшествия15 января 2022 8:32

Сожитель няни зарезал полуторогодовалого ребенка и бросил в подъезде в Кисловодске

Подозреваемого в убийстве задержали
Никита АВДЕЕВ
Никита АВДЕЕВ
Комментарии (4)Комментарии (4)(4)
Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ (убийство малолетнего)

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ (убийство малолетнего)

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Утром 15 января 2022 года на лестничной клетке общежития в Кисловодске нашли тело ребенка возрастом 1,5 года. Как рассказали в пресс-службе следственного комитета Ставропольского края, было совершено убийство. Предполагаемым преступником стал ранее судимый 54-летний мужчина, которого задержали по горячим следам.

На месте преступления работают криминалисты

На месте преступления работают криминалисты

Как считают следователи, ножом малыша зарезал сожитель няни, которой семья ребенка доверила за ним присмотр. Убийство произошло дома у няни.

Мотив преступления пока остается неизвестным. Решается вопрос об избрании предполагаемому преступнику меры пресечения в виде заключения под стражу. Орудие убийства - нож, изъят для проведения экспертиз. В Кисловодск выехал руководитель краевого СКР Игорь Иванов, следователи и криминалисты аппарата.

- Для дальнейшего расследования руководитель управления поручил передать данное уголовное дело в первый отдел по расследованию особо важных дел следственного управления, - рассказали "КП-Северный Кавказ" в ведомстве.

Расследование дела взял под личный контроль и прокурор Ставрополья Александр Лоренц.

ЧППроисшествия: ЧП