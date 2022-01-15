"Я должен был это сделать": что сказал при задержании инвалид, жестоко убивший полуторогодовалого ребенка

Это то место, где нашли тело маленького мальчика с 9 ножевыми ранениями. Фото: СУ СКР по СК

54-летний инвалид Вячеслав Сербин, жестоко убивший полуторогодовалого ребенка в Кисловодске, был пойман полицией в неадекватном состоянии. Мужчина несколько дней пил и при задержании бредил. Источник "КП-Ставрополь" восстановил последовательность убийства ребенка.

Здесь произошла трагедия

КАК ВСЕ БЫЛО

14 января сожительница Вячеслава - Анна* - пошла к соседу с просьбой. Ее суженный куда-то ушел и долго не возвращался. Она попросила его найти мужчину, и через несколько часов сосед приволок сожителя пьяным и грязным. На вопросы, где тот был, Вячеслав отвечал неохотно, а если и отвечал, то ругался и поднимал руку на женщину. Анна решила оставить его одного, опасаясь за свое здоровье. И совершенно забыла, что завтра к ней привезут ребенка.

Женщина несколько месяцев работала няней для одной семьи, которая оставляла ей своего полуторогодовалого малыша. Утром 15 января родители привезли ребенка, им открыл Вячеслав. По словам источника "КП-Ставрополь", ранее мужчина был добр к малышу, их даже видели вместе. Поэтому родители без задней мысли оставили ребенка и уехали.

Тело нашли жители общежития в коридоре. Труп лежал на лестничной клетке. Эксперты насчитали, как минимум, девять ножевых ранений. СУ СКР по Ставропольскому краю возбудило уголовное дело по статье "Убийство малолетнего". За расследованием дела следят глава ведомства Игорь Иванов и прокурор региона Александр Лоренц.

На месте преступления работают криминалисты

Полиция поймала Вячеслава по горячим следам. Инвалид скрывался в другой части города, в квартире матери, сообщил официальный представитель МВД России Ирина Волк. При задержании он был в неадекватном состоянии, рассказал источник "КП-Ставрополь". Он уточнил, что мужчина был сильно пьян, когда пришли полицейские. Потому сильно бредил и говорил, что он "должен был это сделать". Со слов соседей, Вячеслав нередко пил, последний раз трезвым его видели якобы только 12 января.

ЗА ЧТО СУДИЛИ РАНЬШЕ

По информации "КП-Ставрополь", Вячеслав Сербин уже был судим. Ранее его привлекали к ответственности за угрозу убийством. В 2016 году мужчина около магазина поссорился с прохожим и для убедительности своих доводов в споре достал шило. Затем, когда слова закончились, он стал им размахивать и направлять на обидчика.

Отделался Вячеслав относительно легко. Мировой суд Кисловодска приговорил его к двум годам ограничения свободы, рассказал источник "КП-Ставрополь" в суде. Весь срок он провел дома, не мог выходить ночью из дома и выезжать из города, а также посещать массовые мероприятия.

Изначально суд рассматривал возможность назначит Сербину исправительные работы. Но выяснилось, что он инвалид-эпилептик. Приступы случаются не так часто, потому ему дали III группу инвалидности. Условный срок не назначили, потому что обвиняемый был склонен к правонарушениям. На учете у психиатра или нарколога не стоял.

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