Судим за угрозу убийства: что известно о мужчине, зарезавшем оставленного под присмотр ребенка в Кисловодске

Это то место, где нашли тело маленького мальчика с 9 ножевыми ранениями. Фото: СКР по СК

В Кисловодске расследуется уголовное дело по факту зверского убийства полуторагодовалого ребенка, чье тело с 9 ножевыми ранениями нашли жильцы в пятиэтажном общежитии на залитой кровью лестничной площадке.

На месте преступления работают криминалисты

По горячим следам подозреваемого задержали. Им оказался 54-летний Вячеслав Сербин, как выяснила "КП-Северный Кавказ". По информации источника в правоохранительных органах, мужчина ранее был судим по статье 119 УК РФ ("Угроза убийством"). И в настоящий момент нигде не работает. Решается вопрос о том, чтобы заключить его под стражу.

Ранее мы писали, что подозреваемый - сожитель няни, которой сына привезли родители для временного присмотра. Личность няни нам пока не известна. Ясно только, что убийство произошло в общежитии, где та жила с предполагаемым преступником.

Здесь произошла трагедия

Ход расследования уголовного дела, заведенного по части 2 статьи 105 УК РФ (убийство малолетнего), взяли под личный контроль руководители прокуратуры и следственного комитета края.

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