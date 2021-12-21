«Убей его либо заяви»: парень подвел продавщицу из Ставрополя под уголовное дело за связь с москвичом

Парень Софьи намеревался разобраться с потерпевшим "по законам гор" Фото: Артем КИЛЬКИН

Софью* из Ставрополя всегда окружали какие-то странные парни. В Москве ей часто казалось, что ее кто-то преследует. Однажды, в ноябре 2019 года, ее опасения подтвердились.

Чтобы скрыться от преследователя, она спустилась в метро, где было полным-полно людей. Заскочила в самый людный вагон. Но незнакомец шел по пятам. Тогда Софья впервые увидела Артема* и попросила его помочь. Москвич не струсил и разобрался с прилипчивым прохожим, сказав, что Софья - его девушка. Чтобы девушка спокойно дошла до дома, он оставил ей свой номер телефона. Молодые люди долго чатились и продолжили общение даже когда ставропольчанка вернулась на родину. В августе 2020 года девушка пригласила москвича на юг, и он приехал.

Приехал, правда, не в сам Ставрополь, а в окрестный поселок. Накануне мама Софьи срочно вернулась из Москвы, забрала ее из квартиры, в которой та жила с парнем. Как оказалось, он бил возлюбленную из ревности. А поскольку ревновал к каждому столбу - бил часто. Женщина заметила побои во время звонка по видеосвязи. Ей пришлось задержаться в Ставропольском крае и выхаживать дочь, которая, к слову, на время даже бросила работу продавщицей.

Но молодой человек не оставляли девушку. Когда ему стало известно, что к Софье приехал Артем, он нашел его номер телефона и учинил скандал. Настаивал на том, чтобы тот уехал, уверял, что Софья - его жена. Хотя юридически пара не была расписана. Но москвич действительно уехал - в столице его ждали свои дела. Поскольку общение могло навредить подруге, он перестал писать.

- Молодой человек, однако, не унимался, - рассказывает информированный источник "КП-Ставрополь". - После отъезда Артема Софья вернулась в квартиру, и туда переехал ее парень. В декабре 2020 года у него возникло подозрение, что девушка занималась с другом сексом. Хотя та отрицала все. Но он поставил ультиматум: "Убей его либо заяви об изнасиловании".

Парень привез девушку к отделу полиции. Туда же вскоре подъехала мать и начала отвоевывать свою дочку. Но безрезультатно - пара уже написала заявление об изнасиловании. Тогда женщина потребовала дочь отказаться от показаний и заявить на своего суженого. И девушка сделала так.

- У парня была специфическая позиция. По его версии, девушка призналась, что ее изнасиловали, и хотела написать заявление, чтобы "доказать свою непорочность". Сам он якобы отговаривал ее и намеревался разобраться с ним "по законам гор". Но желание девушки было настолько велико, что он пошел на поводу. А когда та стала отказываться от показаний, он был в ярости, потому что считает, что если уж заявил - надо идти до конца.

По итогу у полиции Ставрополя появилось не одно, а сразу два дела. Первое - уголовное - за ложный донос, второе - административное - за побои. Промышленный районный суд Ставрополя оштрафовал девушку на 70 тысяч рублей, а парня - на пять тысяч, сообщает собеседник "КП-Ставрополь".

*имена изменены, согласно законодательству РФ

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Россиянка простила сожителя, который застрелил ее сына из-за мыслей об инцесте

Ставропольский суд отказал убийце в смягчении приговора [подробности]