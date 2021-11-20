Россиянка простила сожителя, который застрелил ее сына из-за мыслей об инцесте

Адвокат осужденного добился, чтобы одно его требование приняли Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Ставропольский краевой суд не удовлетворил апелляцию Александра У., которого признали виновным в убийстве сына сожительницы из ревности. Об этом сообщил информированный источник "КП-Ставрополь".

Александр нашел свою суженую Настасью* по объявлению в интернете. Оба - люди немолодые, у них уже есть взрослые дети от бывших партнеров. Потому от робких ухаживаний они быстро перешли к совместной жизни в доме мужчины в Буденновске. Год пара жила относительно спокойно. Не считая тех случаев, когда пьяный Александр угрожал своей любимой ружьем.

В остальном мужчина был хорошим. Покладистый, веселый, дружелюбный, не ревнивый. И что важно - воспринимал детей своей сожительницы как свою родню. В конце декабря 2020 года к ним, как обычно, приехал сын Настасьи - Глеб*. Мужчины встретили хозяйку с больницы, накормили ее. И когда Александр пошел по коридору, Настасья отметила его шаткую походку - "парни выпили". Она не стала зацикливаться на этом, переоделась в халат и легла на диван к сыну смотреть телевизор. Александр же остался на кухне и продолжил вечеринку. В редкие вылазки ему казалось, что в гостиной творится что-то подозрительное.

- До этого Глеб вел себя неадекватно. Ну, видно было, что он пьян. А они сидят очень близко. Почти полуголые. Странно себя ведут. Я сделал им замечание, поругал Настасью за короткий халат и ушел спать, - цитирует показания Александра источник "Комсомольской правды".

Александр У.

Настасья еще посмотрела телевизор и ушла в спальню, когда Александр по пути в туалет выдал едкое замечание: "Хорошо ли вам вместе?" Чтобы не слышать храп суженого, надела беруши. Но и через них было слышно, что происходит в соседней комнате - сожитель начал выяснять отношения с сыном.

- Потерпевшая сдвинула кресла и думала уже спать рядом с сыном. От греха подальше. Но тут из кухни вернулся Александр с ружьем, включил свет и приставил оружие к виску парня. Совершить возмездие помешала тогда мать, которая отставила ствол и отодвинула к двери мужчину. Глеб решил уйти, а мать стала ему помогать, - рассказал собеседник "КП-Ставрополь".

Что делал в это время Александр - никто не видел. Но вот что она рассказал в суде:

- Я защелкнул ствол, ружье было наготове. Я зачем-то сделал шаг назад. Ствол был направлен в сторону балкона, на уровне пояса. Глеб попытался открыть дверь балкона, но я крикнул "Стоять". И произошло то, что произошло. Объяснить это я не могу. Меня как-то сковало, руки окаменели, и случился выстрел.

Пуля попала Глебу в висок, и он умер до приезда медиков. Семья настолько паниковала, что "Скорую" и полицию вызвали после прихода брата Александра. А сам осужденный все это время курил у окна, говорят свидетели. Когда женщина спросила его, зачем он убил ее сына - тот ответил: "Я освободил тебя от него!"

Александру грозило до 15 лет тюрьмы. Но из-за ряда смягчающих - признания вины, раскаяния и положительных характеристик - дали только восемь лет строгого режима. Во многом подсудимому помогло то, что потерпевшая, мать погибшего, простила его и просила не наказывать.

В апелляционной жалобе Александр хотел сократить свой срок тем, что он будет оказывать материальную помощь женщине - с которой и так живет. Адвокат хотел этого же и еще того, чтобы издержки ему оплатило государство, а не его доверитель. Краевой суд удовлетворил только последнее требование защиты. Приговор вступил в силу.

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