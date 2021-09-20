«Когда говорила "нет" - он обижался»: отец со Ставрополья два года снимал и выкладывал секс-видео с дочкой

Отцу дали срок в колонии строгого режима Фото: Алексей БУЛАТОВ

Михаилу (имя изменено - Прим.) было 37 лет, когда в его дом в Предгорном районе Ставрополья пришла полиция. Сотрудники не стали любезничать и сразу объявили семье, что их отец, муж и сын задержан по подозрению в педофилии.

Вся семья была в шоке. В суде жена Михаила говорила, что ее супруг - душа компании. С друзьями веселый, с коллегами старательный, с ней обходительный, да и в целом - примерный семьянин. Такого же мнения и мать обвиняемого. С детства сын всему учился сам. Потому, даже не имея высшего образования, он не сидел без работы - то электронику чинил, то сигнализации устанавливал, то плитку клал. А когда надолго оставался дома, прекрасно справлялся с детьми (к моменту задержания у Михаила родился еще и сын). Но за последние три года характер Михаила изменился, заметила мать.

Все началось в 2017 году. Мужчина нашел в огороде марихуану и стал регулярно ее употреблять. Подспудно он бегал по «теневому интернету».

«Я стал посещать различные сайты, содержащие материалы с изображением детей. Те, которые не выдают обычные поисковики, такие как Яндекс или Google. Для этого я входил через специальный браузер, который использует зашифрованное соединение. На сайтах я находил однодневные тематические чаты», - цитирует показания Михаила осведомленный источник «КП-Ставрополь».

В таких беседах анонимы (по крайней мере - они в это верят) общались и менялись порнографическими фотографиями. В ноябре 2017 года, когда дома никого не было, Михаил решил попробовать сделать подобные кадры со своей пятилетней дочкой. В игровой форме он раздел ребенка, стал щупать девочку за интимные места, онанировать и потребовал трогать его ниже пояса. Позже на допросе мужчина признался, что влечение к дочке у него появилось еще до марихуаны.

- Папа просил никому не говорить об этом, - следует из показаний девочки. - То, что делал папа, мне не нравилось. Я говорила ему, но он настаивал. В один день я крикнула, что не хочу. Но это не помогло. Когда я отвечала «нет», он обижался на меня, как будто я ему что-то сделала. Обидела или что там еще. Через некоторое время папа снова приходил и говорил, что нужно снимать трусики.

Поначалу Михаил только коллекционировал фото и видео на двух устройствах. Всего известно как минимум о 18 случаях. Остальные могли не попасть на камеру, поскольку в августе 2019 года мужчина потерял телефон. Через месяц на заработках у него украли еще и ноутбук, где остались доказательства его грязных дел. Воры могли бы этим воспользоваться. Но Михаил сам слил запись.

- Я отредактировал видео, заблюрил свое лицо и лицо дочери. И выгрузил материал в чат. После чего один из участников написал мне: «Чего творишь?» - и я покинул чат. Это было в 2017 году. Больше я не выкладывал ничего.

Но данные Интерпола говорят об обратном. Специалист из Австралии нашел 110 фотографий и десять видеозаписей. Причем в первый раз, о котором говорит Михаил, он опубликовал сразу 36 снимков. На одном видео было видно лицо ребенка. Опознали девочку еще и по другим внешним признакам, а локацию - по обоям. Последняя публикация датирована маем 2019 года. Но отец продолжал трогать дочку вплоть до задержания в мае 2020 года. В общей сложности - 2,5 года.

Это все доказывало вину ставропольца, и он во всем сознался. Его обвиняли по четырем статьями УК РФ: «Насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14 лет», «Изготовление порнографии с несовершеннолетней», «Неисполнение обязательств по воспитанию ребенка» и «Хранение наркотиков». Суд первой инстанции приговорил Михаила к 15 годам строгого режима.

Экспертиза показала, что каких-либо физических травм у девочки нет. Но психологи заключили, что у ребенка развивается чувство вины за произошедшее.

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