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16 января 2022 15:47

После домашней операции попал в больницу: хирург, сделавший 5-летнему мальчику религиозное обрезание на Ставрополье, остался на свободе

Суд Ставрополья оштрафовал медика за хирургические услуги на дому
Антон ШАПОВАЛОВ
Антон ШАПОВАЛОВ
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За обрезание на дому хирург взял четыре тысячи рублей

За обрезание на дому хирург взял четыре тысячи рублей

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ставропольском крае закончился суд над краснодарским хирургом, который провел ритуальное обрезание малолетнему ребенку в домашних условиях. После операции мальчик попал в больницу, где врачи исправляли ошибки коллеги. Об этом корреспонденту "КП-Ставрополь" рассказал источник в правоохранительных органах.

К хирургу Кемалу С. обратились сами родители. Медик, работающий в Абинской районной больнице, приехал в Нефтекумский район, в аул Шарахалсун. За четыре тысячи рублей он лазером удалил пятилетнему мальчику крайнюю плоть на дому и уехал. Через несколько дней мать заметила, что ребенку стало плохо.

- Обрезание для детей шести лет должны проходить под общим наркозом в стерильных операционных условиях. Не говоря уже о том, что для этого должны быть показания. В этом случае наркоза не было, только обезболивание. И показаний к операции не было, это был религиозное обрезание, - пояснил собеседник издания.

У мальчика поднялась температура. Отец ребенка взял у Кемала С. рекомендации по лечению, но советы не помогли, начались осложнения. Больного экстренно отвезли в больницу, где ему диагностировали абсцесс. Гнойное воспаления и отек охватили почти полтаза.

- Точную причину, из-за чего образовалось воспаление, сложно установить. Самая явная причина - это антисанитарные условия операции. Дело еще в том, что хирург должен был контролировать пациента до заживления всех ран. Но угрозы жизни не было.

Мальчику сделали две операции, после которых ему стало лучше. А против хирурга возбудили уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности". Врач признал вину и содействовал раскрытию преступления. Кроме того, он возместил материальный и моральный вред родителям.

Суд учел это и решил не лишать медика свободы и права заниматься медициной. Ему назначили штраф в 100 тысяч рублей. На начало суда из районный больницы, по данным источника "КП-Ставрополь", Кемала С. не уволили.

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