Королеву студенчества Союзного государства выбрали в Ставрополе

В Ставрополе выбрали самую красивую студентку. Фото: Татьяна БАРЫБИНА

За звание королевы студенчества боролись 12 представительниц из разных уголков России и Белоруссии. Россию на конкурсе красоты и талантов представили девушки из Московской, Пензенской и Архангельской областей, Якутии, Башкирии, Чувашии и Ставропольского края. От Беларуси выступили четыре участницы: студентки Витебского государственного технологического университета Валерия Фомченко и Виктория Воробьева, Гродненского университета имени Янки Купалы - Карина Сорговицкая и Международного университета «МИТСО» - Арина Кулик.

Дефиле. Фото: Татьяна БАРЫБИНА

Пять дней с утра до вечера конкурсантки готовились к финалу: репетировали творческие номера, выходы, танцы, дефиле. В перерывах между репетициями гуляли по уютным заснеженным улочкам Ставрополя, ходили в кино, музеи и на мастер-классы.

В преддверии финала конкурсантки встретились на деловом завтраке с известными девушками России - призером Всероссийского конкурса «Учитель года России» Анастасией Шрамко, популярным блогером и стилистом Кристиной Поли, членом ассоциации высокой парикмахерской моды Франции Зосей Лавник. Претендентки на корону сами приготовили завтрак в кулинарной студии - сладкие и сырные венские вафли, а затем за чаем пообщались о жизни, увлечениях и профессиональных занятиях.

- Было очень интересно поговорить с девушками, поделиться своим опытом и почерпнуть что-то полезное для себя из чужого, - рассказала одна из представительниц жюри конкурса Анастасия Шрамко.

Выход в свадебных платьях. Фото: Татьяна БАРЫБИНА

Финал конкурса получился зрелищным. На сцене Ставропольского Дворца культуры и спорта зрители увидели интеллектуальный и творческий конкурсы, дефиле в свадебных и национальных нарядах.

Творческий номер. Фото: Татьяна БАРЫБИНА

Старинные легенды и сказания, древние танцы и песнопения - каждая из участниц постаралась представить свою малую родину во всей ее самобытной прелести.

Показ национальных костюмов. Фото: Татьяна БАРЫБИНА

К примеру, участница из Якутии Аина Спиридонова восхитила зал традиционным танцем якутских народов.

Творческий номер. Фото: Татьяна БАРЫБИНА

Выходы участниц перемежались выступлениями творческих коллективов - театра песни «VIVA», ансамбля «Ставрополье», вокалиста из Чувашии Максима Попова.

Выходы участниц перемежались выступлениями творческих коллективов. Фото: Татьяна Барыбина.

Судьи, а в состав жюри вошли олимпийские чемпионы, деятели культуры и искусства двух стран, долго держали в напряжении конкурсанток и многочисленных зрителей.

Таланты и красоту участниц оценивали строгие судьи. Фото: Татьяна Барыбина.

Определить первую, вторую или третью вице-королеву оказалось попросту невозможным, поэтому корону вице-королевы, цветы и подарки от партнеров получила каждая участница конкурса.

Корону и титул вице-королевы получила каждая участница. Фото: Татьяна Барыбина.

А обладательницей титула «Королева студенчества Союзного государства - 2021» стала представительница Республики Беларусь Виктория Воробьева, будущий товаровед-эксперт, студентка четвертого курса Витебского государственного технологического университета.

Королевой студенчества стала студентка из Витебска. Фото: Татьяна Барыбина.

- Прежде всего хочу поблагодарить участниц, организаторов, прекрасный зал за праздник накануне Дня студенчества, который вы нам подарили.

Корону главной красавице передала Талия Айбедуллина, победительница конкурса прошлого года.

Корона нашла свою королеву. Фото: Татьяна Барыбина.

- Обычно народы России и Беларуси называют братскими, мы сегодня могли убедиться, что это еще и добрые сестрички, которые поддерживают друг друга, которые, несмотря ни на что, всегда вместе, - отметил первый секретарь Белорусского республиканского союза молодежи Александр Лукьянов во время церемония награждения.

С завершением состязаний девушек поздравили председатель Российского союза молодежи Павел Красноруцкий.

- Самое главное не то, кто победил, а то, какая после этого конкурса образуется у вас международная команда. Оставайтесь такими же умными, красивыми и сплоченными на протяжении всей вашей интересной и долгой жизни, - сказал Красноруцкий.

Своими эмоциями с журналистами поделилась и обладательница главного титула.

- Совершенно не ожидала, что так искренне за нас будут болеть жители Ставрополя. О Ставрополе до конкурса я ничего не слышала, но за время пребывания тут успела полюбить этот город, - сказала Виктория Воробьева.

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