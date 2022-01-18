В Дагестане жители села несколько часов несли по горам беременную до больницы

Мужчины друг за другом спешат по узкой, небезопасной горной дорожке. Фото: стоп-кадр видео

История произошла на днях в маленьком дагестанском селе Хушет Цумадинского района. По предварительной информации, беременной местной жительнице срочно понадобилась помощь медиков. В этом населенном пункте нет больницы, женщину должны были доставить в медучреждение, которое находится в соседнем селе.

Однако медики не смогли своевременно добраться до пациентки, а ждать их еще не было возможности. Санавиация в Хушете также отсутствует.

Сельчане не стали сидеть, сложа руки. Пара десятков мужчин понесли на носилках беременную до больницы. Путь занял несколько часов. Несмотря на все сложность ситуации, по пути они шутили и как могли подбадривали будущую маму.

Кадры с места событий появились в сети, и тут же стали бурно обсуждаться жителями Дагестана. Нашумевшую публикацию также репостнул в свой Instagram известный российский спортсмен Хабиб Нурмагомедов.

- Туристам Дагестана советую. Не всегда же красивые места нужно посещать, - подписал ролик самый знаменитый дагестанский спортсмен.

К счастью история закончилась успешно. Пациентку успели вовремя прооперировать и сохранили беременность. По словам местных жителей, это уже 4 случай за последний полгода в Хушете.

- Наши женщины рожают прямо у себя дома. Больных доставляют на носилках, оставляя при этом 7-10 км до дороги, к которой может подъехать машина. Некоторых не успеваем доставлять, они умирают по дороге. Зимой вообще невозможно. Сходят снежные лавины. У нас дорога на пять-шесть месяцев закрывается полностью, - жалуются в сети жители отдаленного от цивилизации населенного пункта.

Высокогорное село Хушет расположено на границе с Грузией. С цивилизацией местных жителей связывает несколько километров узкой тропы, которая, к сожалению, непригодна для автомобилей. Как только наступает зима, ситуация в Хушете ухудшается.

До районного центра - 10 км. Несколько км пути сельчанам приходится идти пешком, чтобы выйти на автомобильную дорогу.

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