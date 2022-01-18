В Дагестане объяснили, почему беременную пациентку пришлось нести в больницу на носилках по горам

Местной жительнице срочно понадобилось помощь медиков Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В сети продолжают обсуждать нашумевший ролик, где жители высокогорного села в Дагестане несколько часов несут на носилках беременную в больницу. Напомним, случай произошел в маленьком дагестанском селе Хушет Цумадинского района.

В этом населенном пункте нет автомобильной дороги. Местной жительнице срочно понадобилось помощь медиков. У женщины открылось кровотечение, оказалось, что у пациентки внематочная беременность. Но добраться до больницы, которая находится в соседнем селе, на автомобиле невозможно.

Чтобы не терять драгоценное время, односельчанам пришлось нести пациентку на носилках по горной тропе.

На кадрах видно, как около 15 –ти мужчин несут на носилках беременную до больницы. Их путь занял несколько часов. Несмотря на все сложность ситуации, односельчане шутят и подбадривают будущую маму.

В администрации Цумадинского района «КП-Ставрополь» прокомментировали этот случай:

- В высокогорном селе Хушет нет автомобильной дороги, только пешеходная. У женщины была внематочная беременность, медики оперативно поехали туда, чтобы забрать пациентку. Эти мужчины на видео – это медики с односельчанами. По дороге ее ждал врач, который оказал первую медицинскую помощь и отвез в больницу в соседнее село. Женщине сделали операцию, ее жизни ничего не угрожает.

Тем временем в пресс-службе министерства здравоохранения Дагестана объяснили, почему беременную пациентку пришлось нести в больницу на носилках по горам:

- Это горная местность, автомобильной дороги нет. В летное, дневное время за пациентами прилетают вертолеты и забирают больных. Но это случилось ночью, поэтому односельчанам пришлось самим позаботиться о транспортировке беременной. Эти люди на видео несли женщину на носилках около 3 км, пока их не встретил врач. Жителям этого села предоставляли равнинную местность для проживания, но они все равно вернулись в этого высокогорное место. Но без помощи никто там не остается, в населенном пункте работает фельдшерско-акушерский пункт.

В комментариях к этому видео жители республики стали писать, что из-за бездорожья некоторым женщинам приходится рожать дома. В Минздраве также прокомментировали эти разговоры:

- Зачем им рожать дома, если они могут заранее госпитализироваться в центральную районную больницу, которая находится соседнем селе, где потом и пройдут их роды.

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