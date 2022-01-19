Ходившую на четвереньках 12-летнюю девочку поставил на ноги осетинский хирург

Уникальную операцию провел хирург Казбек Кудзаев совершенно бесплатно Фото: СОЦСЕТИ

В Северной Осетии хирург сотворил без преувеличения чудо, поставив на ноги 12-летнюю Мавлуду из Таджикистана, которая всю свою жизнь ходила из-за страшного недуга на четвереньках. Четырехчасовую операцию на обе ноги провел ортопед, хирург высшей категории и почетный профессор центра Илизарова Казбек Кудзаев. Сейчас Мавлуда еще в компрессионно-дистракционных аппаратах, но уже пытается делать первые шаги.

- Скоро мы ее выпишем, - рассказывает хирург Казбек Кудзаев корреспонденту «Комсомольской правды в Ставрополе». - Еще три месяца пробудет во Владикавказе, пока нужно делать перевязки и оставаться в аппаратах. Мы для семьи снимем квартиру.

По словам врача, у девочки подкашивались ноги, потому что недоразгибались колени, мышцы очень слабые и вальгусная деформация стоп. Во время операции хирург-ортопед изменил углы в берцовых костях, сделал артроэрез с пересадкой участков малоберцовой кости на пяточную кость и выровнял стопы.

Мавлуда и хирург Казбек Кудзаев Фото: СОЦСЕТИ

В начале декабря 2021 года «Комсомолка» первой рассказала историю несчастного ребенка из многодетной семьи в Таджикистане. Всего родители Мавлуды - 44-летняя Майсара Гуломова и 45-летний Ахлиддин Азизов, воспитывают десятерых детей. И у второго 23-летнего и третьего 21-летнего их сыновей 1-я группа инвалидности.

Мавлуде группу инвалидности еще не присвоили, но уже давно ей диагностировали детский церебральный паралич и контрактуру опорно-двигательного аппарата. Поэтому она и могла передвигаться только на четвереньках. Как мы показывали на видео, девочка ходила по улице на обутых в калоши руках.

Осетинский хирург узнал о ней случайно из соцсетей и сразу же предложил бесплатно ее прооперировать. Перелет в Россию оплатил врач из Таджикистана, тоже откликнувшийся на чужую беду.

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