Похитителей человека поймали через три года по видео из соцсетей

Эдуард Томенко и Шаген Хачатрян

В Ставропольском крае огласили приговор Эдуарду Томенко и Шагену Хачатряну. Мужчин судили за похищение местного жителя из-за денег. Обвиняемые могли вообще избежать уголовной ответственности, но их сгубило видео, которое они слили в сеть. Об этом корреспонденту "КП-Ставрополь" рассказал источник в суде.

Эдуард Томенко (слева)

КАК ВСЕ БЫЛО

В мае 2018 года в Лермонтове исчез местный житель Андрей*. Через сутки, на утро следующего дня, мужчина пришел домой весь потрепанный и испуганный, в ссадинах. Глава семьи запретил домочадцам выходить на улицу. Семье он рассказал, что его похитили злоумышленники.

Неизвестные напали на него и, накинув мешок, бросили в машину. В каком-то нежилом помещении с хорошей звукоизоляцией они пытали его, били, стреляли рядом из газового пистолета и прикладывали к телу нагретый паяльник. Согласно официальной информации, рассказанной прокуратурой Ставрополья, преступники стали требовать у Андрея выкуп. Либо дать 850 тысяч рублей, либо переписать на них имущество. Целый день они пытали жертву, пока окончательно не выдохлись.

- Ночью, когда жулики уснули, потерпевший освободился от веревок и вскрыл замок. Когда он вышел на улицу, обнаружил, что находится в Пятигорске. Домой он пошел пешком, а это, как минимум, 15 километров, - рассказал источник "КП-Ставрополь" в правоохранительных органах.

Три года мужчина не обращался в правоохранительные органы. На допросе он объяснял это тем, что боялся угроз семье. К слову, Андрей сам не пошел в полицию - на него вышли сотрудники отдела по борьбе с экстремизмом.

- Правоохранительные органы в 2021 году увидели в сети ролик, на котором был запечатлен Андрей. Сейчас в интернете нет этого видео, его по требованию сотрудников удалили из общего доступа. Содержание тоже доподлинно не известно. В рапорте написано, что ролик должен быть удален в том числе из-за того, что там фигурирует символика и лозунги запрещенного в России экстремистского сообщества "АУЕ". Предположительно, видео распространяли, чтобы похвастать, - сообщил собеседник издания.

Информацию о том, что злоумышленники были сторонниками криминальных идей, подтвердила пресс-служба УФСБ по Ставропольскому краю.

КТО ВЫЛОЖИЛ ВИДЕО

Правоохранительные органы уговорили потерпевшего написать заявление о похищении. В апреле 2021 года СКР и МВД возбудили уголовное дело по статьям "Похищение человека" и "Вымогательство". А уже через несколько дней подозреваемых взяли - один из них как раз опубликовал ролик.

Ими оказались местные жители - 31-летний Эдуард Тимченко и 30-летний Шаген Хачатрян. Оба не первый день в криминале. И даже успели получить прозвища. Томенко называют "Джигяр", что в переводе с армянского значит "печень" или "родной". А Хачатряна - "Шах". Мужчины, которые любят книги "Вокруг света за 80 дней" и "Черного карлика" и получали высшее экономическое образование, не могли выбраться из криминогенной среды. Хотя попытки были. Шах уезжал в Москву и работал на производстве вывесок, а Джигяр - был разнорабочим.

Шаген Хачатрян

Эдуард Томенко

Но в итоге оба срывались. Незадолго до возбуждения этого уголовного дела Томенко получил срок за кражу, сбыт наркотиков и хранение гранаты и взрывного устройства. В 2013 году он был судим за два эпизода грабежа. А Хачатрян, работая в рекламном агентстве, пытался установить свой телевизор на железнодорожном вокзале. За что был привлечен к административной ответственности.

- Несмотря на полное отрицание своей вины, судом приняты во внимание представленные государственным обвинителем доказательства виновности преступников в совершении инкриминируемых преступлений, - сообщает прокуратура Ставрополья.

Хачатряна приговорили к шести годам колонии строгого режима и штрафу в 50 тысяч рублей, а его друга Томенко - к девяти годам колонии строгого режима и штрафу в 70 тысяч рублей, передает УФСБ России по Ставропольскому краю. Срок второго участника похищения оказался больше из-за судимости.

*имя изменено