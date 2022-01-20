В Дагестане правоохранители изъяли у майнеров оборудование на полмиллиарда рублей

Эти «фермы» изъяли и отключили от электричества. Фото: пресс-служба управления МВД России по Республике Дагестан

Не успела в Дагестане утихнуть весть о владельце майнинговой фермы, похитившего электричество на 600 тысяч рублей, как появилась новая история. На этот на весь Северный Кавказ снова прозвучал Левашинский район, где правоохранители и нашли очередное незаконное подключение к электросетям.

Так, на днях сотрудники МВД, прокуратуры района и специалисты РЭС провели рейды по выявлению и изъятию незаконных майнинг-ферм на территории республики. Во время проверок правоохранители выявили 17 незаконных майнинг-ферм.

У нерадивых криптовалютчиков изъяли более 4,3 тысячи единиц компьютерной техники стоимостью более 500 млн рублей. Эти «фермы» изъяли и отключили от электричества. Сейчас в районе проводятся работы по замене подстанций.

Из-за этого возможны временные отключения. Об этом предупредили в администрации Левашинского района.

Специалистам предстоит подсчитать, сколько электричество было украдено в деньгах. А пока известно, что нерадивые криптовалютчики успели за это время нажечь 8 мегаватт в час. Этого хватило бы, чтобы запитать несколько сел.

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