«Шумит, как завод, а людей нет»: еще одну майнинговую ферму обнаружили в горах Дагестана

Мужчина открыл майнинг-ферму для выработки цифровой валюты. Фото: пресс-служба управления МВД России по Республике Дагестан

После таких новостей, как шутят местные жители, крупнейшие мировые корпорации it-технологий заинтересовались феноменом Ботлихского района: откуда столько «специалистов» в отдаленном горном районе Дагестана.

Не успела утихнуть весть о владельце майнинговой фермы, похитившего электричество на 600 тысяч рублей, как появилась история. На этот на весь Северный Кавказ снова прозвучал Ботлихский район, где правоохранители и нашли очередное незаконное подключение к электросетям.

Как рассказали «КП-Ставрополь» в пресс-службе управления МВД России по республике Дагестан, полицейские на окраине села Ботлих обнаружили майнинг-ферму. Хозяином «чудо-завода» оказался 35-летний житель Дахадаевского района.

По версии следствия, в ноябре 2021 года предприимчивый мужчина в нежилом помещении решил открыть майнинг-ферму для выработки цифровой валюты.

Для реализации своей деятельности злоумышленник, минуя приборы учета, подключился к линии электропередач, проходившей неподалеку, и подвел провода к специализированному оборудованию. Об этом сообщает пресс-служба управления МВД России по Дагестану.

По данным ведомства, предварительно ущерб сетевой компании оценивается в 257 тысяч рублей.

В сети появилось видео этой фермы. На кадрах она - шумит как завод, а внутри вместо людей – провода.

- По данному факту собран материал для принятия процессуального решения, - прокомментировали в полиции по республике Дагестан.

Напомним, первую майнинговую ферму в горах Дагестана обнаружили в конце ноября. В сети появилось видео с места событий. На кадрах оперативной съемки полиции - ничем не примечательное здание.

На первый взгляд может показаться, что это - хозяйственная постройка обычной фермы. Но, его привычный вид нарушают новенькие металлические решетки на окнах, за которыми крутятся огромные вентиляторы.

Внутри «завода» - все оплетено проводами. А в закрытом помещении, куда не проникал солнечный свет, вдоль стен стоят внушительные стеллажи, занятые оборудованием.

Теперь хозяину этой майнинговой фермы придется ответить за нечестно заработанные деньги по закону.

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По предварительным данным, ежемесячный ущерб от этой фермы мог составлять примерно миллион рублей (Подробнее)