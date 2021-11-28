Пока неизвестно, кто хозяин этой фермы, и сколько этот человек уже успел заработать Фото: Евгения ГУСЕВА

«Невероятно, но факт», так хочется начать новость, которая взбудоражила пользователей сети. В горах Дагестана обнаружили крупную майнинговую ферму. Это «хранилище сокровищ» можно назвать заводом по производству крипты.

Пока неизвестно, кто хозяин этой фермы, и сколько этот человек уже успел заработать. В этом предстоит разобраться правоохранителям.

В сети появилось видео этого завода. На кадрах виден замок, который запирает оборудование. По предварительным данным, ежемесячный ущерб от этой фермы мог составлять примерно миллион рублей.

Ранее «КП-Ставрополь» писала, что в селе Троицкое Ингушетии в 2020 году обнаружили криптоферму. Она состояла из 190 специальных устройств для майнинга криптовалюты, а также трансформаторной подстанции. Общая стоимость оборудования, по предварительным подсчетам, превышает 5 млн рублей. Против владельца этой майнинг-фермы возбудили уголовное дело.

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