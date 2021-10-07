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Происшествия7 октября 2021 17:43

В Ингушетии владельца майнинг-фермы осудят за кражу электроэнергии на 1,7 млн рублей

Сейчас он находится под подпиской о невыезде
Руслан АПОЛЛОНОВРуслан АПОЛЛОНОВ
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Следователи МВД по Ингушетии завершили расследование уголовного дела против организатора подпольной криптофермы. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По ее словам, противоправную деятельность пресекли в декабре 2020 года. Криптоферму обнаружили в селе Троицкое. Она состояла из 190 специальных устройств для майнинга криптовалюты, а также трансформаторной подстанции. Общая стоимость оборудования, по предварительным подсчетам, превышает 5 млн рублей.

- Подключение к электрической сети было осуществлено в обход прибора учета электроэнергии, - говорится в сообщении.

Ущерб энергокомпании превысил 1,7 млн рублей.

Предполагаемым организатором оказался 32- летний житель соседней республики. Мужчина признался в содеянном. Сейчас он находится под подпиской о невыезде.

Против мужчины возбудили уголовное дело по статье: «Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием». Собранные доказательства направили в суд для дальнейшего рассмотрения.