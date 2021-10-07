В Ингушетии владельца майнинг-фермы осудят за кражу электроэнергии на 1,7 млн рублей

Следователи МВД по Ингушетии завершили расследование уголовного дела против организатора подпольной криптофермы. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По ее словам, противоправную деятельность пресекли в декабре 2020 года. Криптоферму обнаружили в селе Троицкое. Она состояла из 190 специальных устройств для майнинга криптовалюты, а также трансформаторной подстанции. Общая стоимость оборудования, по предварительным подсчетам, превышает 5 млн рублей.

- Подключение к электрической сети было осуществлено в обход прибора учета электроэнергии, - говорится в сообщении.

Ущерб энергокомпании превысил 1,7 млн рублей.

Предполагаемым организатором оказался 32- летний житель соседней республики. Мужчина признался в содеянном. Сейчас он находится под подпиской о невыезде.

Против мужчины возбудили уголовное дело по статье: «Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием». Собранные доказательства направили в суд для дальнейшего рассмотрения.