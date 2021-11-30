В Дагестане 57-летний владелец майнинг-фермы похитил электричество на 600 тысяч рублей

В горном помещении правоохранители обнаружили комплектующие от компьютеров и устройства для выработки цифровой валюты Фото: Евгения ГУСЕВА

На днях новость о том, что в горах Дагестана обнаружили крупную майнинговую ферму, потрясла жителей всего Северного Кавказа. Напомним, правоохранители республики обнаружили завод по производству крипты в Ботлихском районе.

Как рассказали «КП-Ставрополь» в пресс-службк республиканского управления МВД России по Дагестану, хозяином майнинговой фермы оказался 57-летний житель селения Ансалта. Предприимчивый мужчина незаконно подключился к сетям электроэнергии.

Предварительно ущерб сетевой компании оценивается в 600 000 рублей.

Фото: пресс-служба республиканского управления МВД России по Дагестану

По версии следствия, с августа 2021 года до недавнего времени бизнесмен в нежилом помещении в селе Ботлих организовал майнинг-ферму для выработки цифровой валюты.

Для реализации своей деятельности злоумышленник, минуя приборы учета, подключился к линии электропередач, проходившей неподалеку. После чего мужчина успешно подвел провода к специализированному оборудованию.

В горном помещении правоохранители обнаружили комплектующие от компьютеров и устройства для выработки цифровой валюты.

- По данному факту собран материал для принятия процессуального решения, - прокомментировали в пресс-службе республиканского управления МВД России по Дагестану.

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По предварительным данным, ежемесячный ущерб от этой фермы мог составлять примерно миллион рублей (Подробнее)