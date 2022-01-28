«Не знает, как сюда попал»: на Эльбрусе нашли заблудившегося жителя Брянской области

Мужчина из Брянской области оказался на Эльбрусе, но не помнит, как. Фото: социальные сети

Мужчина из Брянской области оказался на Эльбрусе, но не помнит, как. «Альпинист» в легкой куртке и без экипировки, разгуливающий с потерянным видом, привлек внимание сотрудников кафе на турбазе, сообщается в группе «Движение Альтернатива» в социальной сети «ВКонтакте».

Он смог назвать свое имя и адрес. Выяснилось, что Павленко Анатолий Борисович проживает в селе Витовка под Брянском. Однако объяснить, как он очутился за 2000 км от дома мужчина не смог.

Остается загадкой, как житель брянского села смог совершить восхождение на гору, не имея теплой одежды и не обладая необходимыми навыками.

Полиции удалось связаться с родственниками мужчины. Может быть, они прольют свет на эту загадочную историю.