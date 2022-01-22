В Дагестане инвалид-колясочник придумал историю с похищением, чтобы посмотреть Махачкалу

Три дня полиция Дагестана разыскивала пенсионера
Фото: Иван МАКЕЕВ
Фантазии 64-летнего жителя дагестанского города Дербента позавидовал бы автор детских приключенческих рассказов. Пенсионер ввел в заблуждение родных, полицейских, и, казалось бы, сам поверил в выдуманную историю.
Так, утром 18 января 2022 года инвалид-колясочник из Дербента выехал из дома в неизвестном направлении и не вернулся. Мужчине в прошлом году ампутировали ноги ниже колен, поэтому он передвигался исключительно на инвалидной коляске. Три дня полиция Дагестана разыскивала пенсионера.
22 января пропавшего нашли продавцы рынка в Махачкале, сообщили об этом оперативникам и его доставили в отдел полиции. Там отогреваясь горячим чаем, герой истории решил подробно рассказать правоохранителям, что с ним приключилось:
— Я выехал из дома 18 января. Где-то через полчаса у меня началась сильная головная боль и я потерял сознание. Когда очнулся, меня уже везли в машине. Мне сказали не волноваться, что меня везут в хорошее место, что мне там понравится, — делится найденный мужчина.
По его словам, бедолага провел две ночи в легковушке. После этого неизвестные отвезли его в Махачкалу.
—Ребята из машин торговали фруктами, а одна девушка меня везла до базара. Эти парни закричали: «мужчина, стой, остановись. Вы знаете, что вас полиция разыскивает? И они в телефоне показали объявление о моей пропаже. Эта девушка пыталась меня от этих ребят увезти скорее, но парни были взрослые сильные. Они рукой ей помахали, сказали: «Уходи отсюда, мы тебе его не отдадим», а потом вызвали полицию.
Видео допроса опубликовали в популярном дагестанском паблике в Инстаграм. В комментариях многие пользователи скептично отнеслись к истории пенсионера:
— Фантастика и мистика какая-та . Через раз в обморок падает человек и нужное не помнит;
— Вчера на этом базаре я его видел, деньги собирал. Я думаю, никто его не похищал, - пишет другой комментатор.
Очень многие высказали сомнения в правдивости истории, и, как оказалось, были совершенно правы.
Позже в полиции по Республике Дагестан сообщили, что мужчина дал другие показания на допросе.
— Какого числа ушли из дома, - спрашивает полицейский инвалида –колясочника
— 18, — отвечает тот ему.
— Как оказались в Махачкале?
— Захотел посмотреть город, — объяснил свой побег 64-летний житель Дагестана.
— Ну вот и выяснилось, что история – вымысел, а девушка-старая знакомая пенсионера, —прокомментировали в пресс-службе управления МВД России по Республике Дагестан.
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