Ставрополец нанял детектива, чтобы отыскать понравившуюся девушку, но пожалел об этом

Влюбленный ставрополец решил воспользоваться помощью специалиста, чтобы найти незнакомку Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Сюжету этой истории позавидовали бы авторы российских мыльных опер. Но пока ею заинтересовали полицейские. Романтическая история произошла в Ставрополе. Так, в одной из больниц местный житель встретил девушку, в которую влюбился с первого взгляда.

Подойти к ней, чтобы познакомиться, мужчина не решился. Вместо этого он покопался в интернете и нашел сайт, где была размещена услуга частного детектива, занимающегося поиском людей.

Влюбленный ставрополец решил воспользоваться помощью специалиста, чтобы найти незнакомку. Мужчина связался с ним и, обговорив все условия, перевел на расчетный счет его банковской карты предоплату.

Лжедетектив получил обещанные деньги и сообщил клиенту, что отправил запрос для поиска человека. Хотя на самом деле делать этого и не собирался.

Проходили недели, а ответа от лжедетектива так и не поступало. Доверчивый клиент стал понимать, что его обманывают. Мужчина потребовал вернуть деньги, но специалист вместо этого заблокировал его номер телефона и перестал выходить на связь.

Обманутый ставрополец остался без романтических отношений и без денег. После этого он пришел с заявлением о совершении в отношении него мошеннических действий в местный отдел полиции.

Сотрудники уголовного розыска установили личность и местонахождение подозреваемого. Им оказался ранее судимый 26–летний житель Ставрополя.

Против него возбудили уголовное дело по статье: «Мошенничество». Об этом сообщает пресс-служба краевого управления МВД России по Ставропольскому краю.

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