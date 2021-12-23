Останки священника и таинственной незнакомки нашли на Ставрополье

Фрагменты облачений хорошо сохранились. Фото: Instagram главы Советского городского округа

Уникальную находку обнаружили в городе Зеленокумске Советского городского округа Ставропольского края. Там специалисты филиала ГУП СК «Ставэлектросеть» во время проведения земляных работ наткнулись на захоронение.

Следователи, приехавшие для изучения склепа, обнаружили в нем останки двух человек: мужчины и женщины. Скорее всего, мужчина при жизни был священнослужителем - во время раскопок нашли фрагменты истлевших облачений. Об этом рассказал глава Советского городского округа Сергей Воронков.

Обнаруженный фрагмент надгробия священнослужителя. Фото: Instagram главы Советского городского округа

Позже специалисты обнаружили фрагмент надгробия, благодаря которому стало понятно, что захоронение было сделано больше века назад.

Сотрудники местного музея рассказали, что город Зеленокумск в старину состоял из двух сел: Новогригорьевского и Воронцово-Александровского. Там были расположены четыре церкви.

Во дворе одного из храмов находилось церковное кладбище. По традиции, священников хоронили в склепах рядом с приходом.

Однако, когда в советское время началась борьба с религией, сельские церкви были уничтожены. Судя по архивным документам историко-краеведческого музея Зеленокумска, обнаруженное захоронение было сделано на территории храма Рождества Пресвятой Богородицы.

Сколько было лет священнику, от чего он скончался, а также имя покойного, предстоит выяснить правоохранителям и местным историкам.

А пока его останки и останки неизвестной женщины, похороненной рядом с ним, находятся в правоохранительных органах. Если подтвердится факт, что это действительно священнослужитель, то его прах передадут местному храму.

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