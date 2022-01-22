Бастрыкину доложат о проверке из-за гибели восьми рожениц в Северной Осетии

Проверку в районной больнице также проводит Росздравнадзор Фото: Алексей БУЛАТОВ

Главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину доложат о ходе проверки из-за гибели восьми рожениц в Правобережной районной больнице в Северной Осетии. Об этом говорится на сайте ведомства.

Как сообщили в Минздраве республики, за сентябрь-декабрь 2021 года в Правобережной центральной районной клинической больнице зарегистрировали 8 летальных исходов среди беременных. В том числе в родильном отделении больницы для беременных с COVID-19 зарегистрированы 6 случаев летальных исходов пациенток с подтвержденным диагнозом.

По данному факту проводится доследственная проверка. Вместе с тем, семьи погибших направили обращение на имя председателя ведомства.

Проверку в районной больнице также проводит Росздравнадзор.

— Территориальный орган Росздравнадзора по Республике Северная Осетия-Алания проверяет организацию медицинской помощи в Правобережной районной больнице, где, по сообщениям СМИ, за сентябрь-декабрь 2021 года было зарегистрировано восемь летальных исходов у рожениц, — отметили в ведомстве.

Напомним, ранее «КП-Ставрополь» писала, что в августе 2021 года в республиканской больнице Северной Осетии произошла авария на кислородной подстанции. Основную трубу прорвало, пациенты остались без кислорода. Кислород пустили по резервной трубе, но было поздно - 9 человек скончались.