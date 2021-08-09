9 человек скончались: в больнице Северной Осетии прорвало кислородную трубу

На место происшествия прибыли глава республики и несколько министров. Фото: сайт РКБСМП

9 августа 2021 года в республиканской больнице Северной Осетии произошла авария на кислородной подстанции. Основную трубу прорвало, пациенты остались без кислорода. Когда медперсонал заметил неладное, вызвали сотрудников МЧС.

В реанимации находилось около 75 человек под ИВЛ. В больнице располагается большая часть ковид-коек с тяжелыми больными. Кислород пустили по резервной трубе, но было поздно - 9 человек скончались.

На местро происшествия выехал врио главы Северной Осетии Сергей Меняйло, главы министерства здравоохранения и ЖКХ. Меняйло уже дал официальный комментарий по поводу произошедшего. Он сообщил о семи погибших и принес свои соболезнования. Позже врио министра здравоохранения дал новую информацию о 9 скончавшихся пациентах.

- Врачи хорошо сработали. Но от таких ситуаций никто не застрахован. С завтрашнего дня будет дано поручение обеспечить во всех больницах республики резервную подачу кислорода, - заявил Меняйло.

Уже сейчас специалисты устраняют прорыв трубы, часть пациентов обеспечили кислородом стационарно, других подсоединили к баллонам. Также Меняйло сообщил, что из Краснодара везут крупную партию кислорода, медиков сопровождают экипажи ДПС.

СК Северной Осетии инициировал проверку по факту гибели людей. Следователи выяснят причины и все обстоятельства случившегося. Также к расследованию подключилась прокуратура региона.

Отметим, на днях врач республиканской больницы Асадул Кичиев скончался от коронавируса. Он был талантливым медиком и занимал пост заместителя главного врача.

Напомним, ранее "КП-Северный Кавказ" писала о трагедии в Нальчике в 2012 году. Восемь младенцев скончались из-за неисправного оборудования ИВЛ. Разразился скандал: родителя обвиняли медиков в халатности, а и.о. главврача больницы сказала: "Хорошо, что они умерли. Иначе бы растили инвалидов".

Корреспонденты "Комсомолки" взяли комментарий у главы Минздравсоцразвития России Татьяны Голиковой. Она заявила, что медики не могут позволять себе высказываться так цинично и уж тем более допускать таких фатальных ошибок. Поэтому врачи понесли наказание.

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