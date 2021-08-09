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Происшествия9 августа 2021 21:05

Следователи начали проверку по факту гибели 9 пациентов больницы Северной Осетии

Остальных пациентов удалось перевести на резервную подачу кислорода
Дарья БОЛЕСОВАДарья БОЛЕСОВА
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В СУ СК России по Северной Осетии сообщили, что ведомство начало проверку после гибели 9 человек в Республиканской больнице скорой помощи.

9 августа 2021 года в больнице произошла авария на кислородной подстанции. Выяснилось, что причиной стал прорыв трубы - пациенты остались без кислорода. Особо тяжелых перевели на резервы воздуха, подключили к баллонам.

В реанимации находились более 70 человек. Врио главы Северной Осетии Сергей Меняйло принес соболезнования близким погибших и заявил, что от таких ситуаций никто не застрахован.

Прямо сейчас из Краснодара медики везут партию кислорода в сопровождении экипажей ДТП.