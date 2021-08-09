«Никто не застрахован»: глава Осетии сделал заявление после смерти 9 пациентов из-за отключения кислорода

Глава республики уже поручил обеспечить больницы запасом кислорода Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Врио главы Северной Осетии Сергей Меняйло сразу прибыл в республиканскую больницу, где произошла авария на кислородной подстанции. Он первый сообщил о погибших и принес соболезнования их родственникам.

Он рассказал. что причиной аварии стал прорыв трубы на глубине в полтора метра под землей. Когда медики заметили неполадки, сразу начали действовать: тяжелых больных перевели под ИВЛ и обеспечили кислородом из баллонов.

Однако 9 человек скончались.

- Врачи хорошо сработали. Но от таких ситуаций никто не застрахован. С завтрашнего дня во всех наших больницах мы обеспечим резервную подачу кислорода на случай таких ситуаций, - заявил Меняйло.

Напомним, 9 августа 2021 года во Владикавказе произошел прорыв кислородной трубы. На место происшествия выдвинулись МЧС, представители власти, полиция и т.д. Удалось частично восстановить подачу кислорода, однако более 70 человек находятся в реанимации и нуждаются в воздухе.

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Всего в реанимации было около 75 человек под ИВЛ (подробнее).