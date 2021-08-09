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Происшествия9 августа 2021 20:57

Медики из Краснодара везут партию кислорода в Северную Осетию после аварии в больнице

9 человек погибли из-за прорыва трубы на подстанции
Дарья БОЛЕСОВАДарья БОЛЕСОВА
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Врио главы Северной Осетии сообщил, что прямо сейчас из Краснодара едут врачи с партией медицинского кислорода. Они решили помочь пациентам из республиканской больницы, в которой прорвало кислородную трубу.

- Из Краснодара уже выехала машина с большой партией кислорода. Ее сопровождают экипажи ДПС, - заявил Меняйло.

Напомним, ранее "КП-Северный Кавказ" писала об аварии 9 августа 2021 года на кислородной подстанции во Владикавказе. 9 человек скончались, еще более 70-ти находятся в реанимации и нуждаются в кислороде.

На месте работают спасатели, сейчас устраняют прорыв трубы на глубине в полтора метра под землей.