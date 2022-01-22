«Хотим, чтобы в этой больнице больше не умирали» : в Северной Осетии разбираются в обстоятельствах гибели восьми рожениц

По данному факту уже проводится доследственная проверка Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Восемь смертей беременных жительниц Северной Осетии были зарегистрированы в одной из районных клинических больниц республики в сентябре-декабре 2021 года. В том числе в родильном отделении для беременных с COVID-19 Правобережной центральной районной клинической больницы зафиксировано 6 случаев летальных исходов пациенток с коронавирусом. Об этом сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения Северной Осетии.

Супруги, матери и другие близкие родственники умерших женщин направили обращение на имя председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина.

Родственники умерших рожениц в больнице Северной Осетии. Фото: пресс-служба правительства республики

По данному факту уже проводится доследственная проверка. Бастрыкин затребовал доклад о проверке по факту смертей рожениц. Тем временем в обстоятельствах этой трагедии разбираются власти Северной Осетии.

Так, глава республики Сергей Меняйло встретился с родственниками рожениц, доставленных в Правобережную районную больницу с диагнозом COVID-19 и скончавшихся там в конце 2021 года. На встречу пришли в основном матери умерших рожениц.

Женщины в черных косынках, недавно хоронивших дочерей и не рожденных внуков, просили разобраться в ситуации и наказать всех виновных в ситуации.

Сергей Меняйло выразил соболезнования этим семьям и пообещал поддержку со стороны местных властей в объективном расследовании произошедшего.

Среди женщин, убитых горем, был также родственник одной из скончавшихся пациенток центральной районной больницы Игорь Нигколов.

– Тот, кто виновен, должен понести наказание. Мы хотим объективности. Хотим, чтобы в этой больнице больше никто не умер, - подытожил он.

Родственникам потерпевшей стороны сообщили, что в республику уже приезжали специалисты Минздрава России, провели экспертизу.

Глава республики пообещал родственникам умерших, что привлечет сторонних специалистов, которые смогут беспристрастно разобраться, что на самом деле произошло в Правобережной районной больнице.

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