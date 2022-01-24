Все школы Северной Осетии перейдут на "дистант" из-за распространения "омикрона"

Всего в республике нашли 29 зараженных новым штаммом COVID-19 Фото: Евгения ГУСЕВА

С 25 по 29 января все школьники Северной Осетии будут учиться дистанционно. Об этом во время заседания оперативного штаба сообщила министр образования и науки республики Элла Алибекова.

По словам главы ведомства, причиной такого решения стало распространение штамма "омикрон", который является наиболее заразной мутацией коронавируса. "Омикроном" в том числе болеют и дети, но из-за возраста легко переносят симптомы вируса.

Также министр отметила, что на настоящий момент в Северной Осетии коронавирусом болеют 12% учителей.

- Есть учреждения, где процент заболевших преподавателей доходит до 40%, - заявила Алибекова.

Спортивные школы и учреждения дополнительного образования вовсе закрыли на карантин. Детские сады пока что работают в прежнем режиме. ВУЗам порекомендовали перевести педагогический состав и студентов на дистанционный режим работы.

Предположительно, ограничения будут действовать до 29 января. Далее Роспотребнадзор даст оценку сложившейся эпидемиологической ситуации и посоветует региональным властям, что делать дальше.

Напомним, на 24 января в Северной Осетии медики выявили 95 новых случая заражения коронавирусом. "Омикроном" болеют 29 человек, они находятся под наблюдением в медицинских учреждениях.

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