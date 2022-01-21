Школьников Ставрополья оставят на очном обучении до распоряжения губернатора

В Ставропольском крае пока не рассматривают возможность перевода школьников на удаленный формат обучения. Об этом заявила заместитель министра образования Наталья Лаврова.

По ее словам, такое решение может принять губернатор после рассмотрения рекомендация Роспотребнадзора. Сейчас ситуация под контролем.

- Сейчас перевод школ на дистанционное обучение пока не рассматривается. На второй неделе февраля запланированы каникулы. Надеемся дождаться их в очном режиме, - заявил Лаврова.

Ранее "КП-Северный Кавказ" писала о том, что министерстве образования Ставрополья не пришли к единому мнению о тестировании школьников на коронавирус. Инициативу предложил губернатор региона Владимир Владимиров во время заседания оперативного штаба по борьбе с коронавирусом. Это связано с распространением "омикрона" среди детей.