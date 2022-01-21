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Здоровье21 января 2022 8:58

Минобр Ставрополья не принял решение о тестировании школьников на коронавирус

Сейчас специалисты проводят анализ всех плюсов и минусов такой инициативы
Дарья БОЛЕСОВА
Дарья БОЛЕСОВА
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В министерстве образования Ставропольского края сообщили, что пока что нет единого решения о необходимости регулярного тестирования школьников на коронавирус. Об этом на брифинге рассказала заместитель министра Наталья Лаврова.

Инициативу предложил губернатор региона Владимир Владимиров во время заседания оперативного штаба по борьбе с коронавирусом.

- Вызывает озабоченность то, что «омикроном» болеют и дети. Уже зафиксированы такие случаи. К счастью, юные ставропольчане чаще всего переносят недуг легко. Тем не менее, ситуацию надо держать на постоянном контроле, чтобы не допустить массового распространения нового штамма в образовательных учреждениях, - написал он в официальном инстаграм-аккаунте.

Ранее "КП-Северный Кавказ" писала о вакцинации детей в регионе. Сейчас идут подготовительные работы, скоро Ставрополье получит партию вакцины специально для несовершеннолетних.