Вакцинация детей от коронавируса в Ставропольском крае 2022: с какого возраста, когда начнется, где сделать, чем прививают

Так проходит вакцинация детей в Праге. Фото: REUTERS

О том, что вакцинация детей от коронавируса в Ставропольском крае 2022 стартует в ближайшее время, «КП-Северный Кавказ» сообщала ранее. Теперь мы отвечаем на главные вопросы о новой прививке.

ЧЕМ ПРИВИВАЮТ ДЕТЕЙ ОТ КОРОНАВИРУСА В СТАВРОПОЛЬСКОМ КРАЕ

Вакцина «Спутник-М» была зарегистрирована Минздравом России 24 ноября 2021 и уже в ближайшее время в регионы поступит первая партия вакцины. Ее эффективность составляет около 93%.

Как уточнил источник «КП-Ставрополь» в системе здравоохранения края, ориентировочно прививочная кампания против COVID-19 для детей региона начнется в первых числах февраля 2022 года.

ВАКЦИНАЯ ДЕТЕЙ ОТ КОРОНАВИРУСА В СТАВРОПОЛЬСКОМ КРАЕ: С КАКОГО ВОЗРАСТА

Минздрав РФ одобрил вакцину «Спутник М» для применения с 12 до 17 лет включительно. Прививку сделают исключительно добровольной: с согласия самого подростка, если он старше 15-ти лет, а если младше, то с письменного согласия родителей.

ГДЕ БУДУТ ДЕЛАТЬ ПРИВИВКИ ОТ КОРОНАВИРУСА ДЕТЯМ В СТАВРОПОЛЬСКОМ КРАЕ

Вакцинация детей в возрасте от 12 до 14 лет будет проводиться в учебных заведениях краевой столицы с письменного согласия родителей. В городских школах родители уже получили бланки добровольного согласия на вакцинацию.

- Прививка не является обязательной, и многие родители отказываются от нее, - рассказали «КП-Ставрополь» в одной из школ города.

Тем временем специалисты уверены в необходимости проведения вакцинации от коронавируса среди детей. Вирусологи отмечают, что детский «Спутник-М» ничем существенно не отличается от той же прививки от кори, гепатита или полиомиелита.

- Все мы с детства получаем те или иные вакцины согласно прививочному календарю. Вакцина от коронавируса по большому счету ничем не отличается от других вакцин. Она успешно прошла испытания как среди взрослого, так и среди детского населения и была одобрена медицинским сообществом, - объясняет Владислав Жемчугов, доктор медицинских наук, врач-иммунолог, вирусолог.

Владислав Жемчугов отмечает, что вакцинация детей от коронавируса поможет избежать тяжелого течения болезни и не позволит вирусу «перегруппироваться и набраться сил».

- Нужна планетарная иммунная прослойка. Если мы оставим вирусу такую брешь, как неиммунные подростки, то будут болеть и они, - поясняет вирусолог Жемчугов. - Чем больше будут болеть, тем больше вероятность возникновения тяжелого течения заболевания. Также надо понимать, что у вируса есть возможность мутации и приобретения новых свойств. Самое опасное - уклонение от вакцинного иммунитета. Отказываясь от вакцинации, мы даем вирусу простор для перегруппировки сил.

Ранее «КП-Ставрополь» подробно объясняла, кому в крае надо привиться от коронавируса.

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