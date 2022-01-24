В Кисловодске молодой муж застрелил 47-летнюю жену-банкиршу из купленного перед Новым годом ружья

Мужчина задержан на месте преступления Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Кисловодске 22 января муж из купленного им незадолго до Нового года охотничьего ружья выстрелил в голову супруге, старше него на 12 лет. Подробности «КП-Северный Кавказ» узнала у источника в правоохранительных органах Ставрополья.

Как мы выяснили, за купленное 24 декабря ружье схватился 35-летний продавец оружейного магазина Александр Шахов. Помимо гладкоствольного охотничьего у него нашли два травматических пистолета МР-80-13Т и ПМ17Т, выданные ему того же 24 декабря и 13 июня.

У себя дома в СНТ «Молодость», изрядно выпивши, он спустил курок, целившись в 47-летнюю жену Эллу Шахову. И хотя официально они состояли в браке, зарегистрированы были по разным адресам и жили раздельно. Шахова была прописана и жила в квартире в Кисловодске. Шахов жил в садовом товариществе, а прописан был в квартире в Кисловодске на расстоянии 7 км от дома супруги.

Убитая занимала должность управляющей отделением банка в Кисловодске. В момент гибели в доме мужа были только она и он. Тело Шаховой нашла ее сестра. Причиной трагедии, сухо отметил источник «КП», стала бытовая ссора.

- Шахов задержан на месте преступления сотрудниками ОГИБДД ОМВД России по городу Кисловодску, - добавил собеседник.

Проверку в порядке проводит следственный отдел по Кисловодску СУ СК РФ по Ставропольскому краю.