Ограбление на миллион: ставрополец через дырку в крыше украл 59 мобильников

От продажи украденного вор выручил в 7 раз меньше, чем составил ушерб. Фото: стоп-кадр видео

24 января 2022 года в Подольске сотрудникам полиции удалось задержать 21-летнего грабителя, приехавшего в Подмосковье из Ставропольского края. По информации начальника пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяны Петровой, парень проломил крышу салона сотовой связи, повредил установленную внутри камеру видеонаблюдения, собрал 59 мобильных телефонов и скрылся - через ту же дырку.

Вор наивно полагал, что все предусмотрел - надел маску, а после ограбления инструменты для взлома, одежду и свой личный сотовый отправил в мусорку.

У парня на руках оставалось четыре из украденных телефонов, когда к нему нагрянула полиция.

- В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий маршрут подозреваемого был отслежен по камерам, а сам он - задержан в соседнем городе Видное, - уточнили в полиции Подмосковья.

Парня заключили под стражу. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Кража, совершенная в особо крупном размере». Ставропольцу грозит срок до 10 лет лишения свободы и штраф до миллиона рублей. Кстати, именно столько составила общая сумма ущерба, а выручил вор почти в 7 раз меньше - около 150 тысяч рублей.

А ЕЩЕ БЫЛ СЛУЧАЙ

Во Владикавказе грабитель застрял в кассе во время нападения на аптеку. Вооруженный, но упитанный и неуклюжий, мужчина попал на запись видеокамер и взорвал интернет. Похожий случай был и на Кубани, только там парень не смог вылезти из лотерейного киоска. А вот в Белоруссии произошла целая серия смешных преступлений.

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